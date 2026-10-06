Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Nhiều vị trí sạt lở sát lòng sông

Đường bờ tây sông Nhuệ xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ghi nhận trực tiếp của phóng viên Báo Nhân Dân ngày 6/10 cho thấy, tuyến đường bờ tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, đang xuống cấp nghiêm trọng.

Trên tuyến, nhiều đoạn mặt đường gồ ghề, khúc khuỷu, xuất hiện dày đặc ổ gà cùng những vị trí nứt, lún. Trong đó, nhiều điểm sát phía bờ sông đã sạt lở, phần đất và kết cấu mặt đường bị dòng nước cuốn trôi, tạo thành những khoảng trống ngay bên mép đường.

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Biển cảnh báo là giải pháp bảo vệ người tham gia giao thông qua tuyến đường này từ nhiều tháng nay.

Tại một số vị trí, tình trạng sạt lở kéo dài vào phần mặt đường sát bờ sông, ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu chịu lực của tuyến đường. Phần mặt đường còn lại trở nên chật hẹp, một bên là khu vực lưu thông, bên kia là phần đất bị sạt lở tiếp giáp lòng sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện qua lại.

Để duy trì việc đi lại, người dân phải di chuyển qua những tấm thép được đặt tạm trên mặt đường tại các vị trí hư hỏng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt, trong khi nguy cơ tiếp tục sụt lún, sạt lở vẫn hiện hữu.

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Do sạt lở nghiêm trọng những tấm thép được đặt tạm tại các vị trí hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng.

Không chỉ mặt đường, hệ thống cống thoát nước dọc tuyến cũng đã xuống cấp.

Nhiều đoạn cống bị vỡ, hư hỏng, xuất hiện những khoảng hở lớn ngay sát mép đường. Vào ban đêm, hệ thống chiếu sáng không ổn định càng khiến việc lưu thông qua những vị trí này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tại khu vực số 408 đường bờ tây sông Nhuệ, một nhân viên sửa xe cho biết, anh từng chứng kiến một số trường hợp người đi đường ngã xe do sụp ổ gà hoặc mất lái tại các điểm nứt, lún, nhất là vào buổi tối khi tầm nhìn bị hạn chế.

Thực tế trên tuyến đường cho thấy, tình trạng xuống cấp không chỉ ảnh hưởng việc đi lại hằng ngày mà còn trực tiếp đặt ra yêu cầu về bảo đảm an toàn giao thông đối với người dân.

Người dân nhiều lần kiến nghị, đường đã ba lần sửa chữa, chính quyền im lặng

Tình trạng hư hỏng, sụt lún và sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ đã kéo dài, gây bức xúc trong cộng đồng dân cư tại cụm Tân Phong và Thượng Cát, phường Đông Ngạc.

Theo người dân sinh sống lâu năm tại khu vực, các phản ánh về tình trạng tuyến đường và nguy cơ sạt lở bờ sông Nhuệ đã nhiều lần được gửi tới chính quyền địa phương, với mong muốn có biện pháp xử lý căn cơ.

Vào những ngày mưa những ổ gà do bong tróc là mối nguy hiểm khó đoán được hậu quả.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Đỗ Quang Hướng, cụm trưởng Tân Phong và Thượng Cát, cho biết tuyến đường chưa nhận được sự quan tâm đầy đủ về công tác bảo đảm an toàn giao thông cũng như tình trạng sạt lở bờ sông Nhuệ.

Ông Đỗ Quang Hướng cho biết: “Dân chúng tôi cũng đã có ý kiến rất nhiều với các cấp chính quyền. Nhưng hiện tại bây giờ chỗ này là đã ba lần sửa rồi mà vẫn không được hoàn thiện và chuẩn. Vẫn để cho tình trạng đường nứt lún và rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Vậy tôi đề nghị các cấp chính quyền sẽ lưu ý về chuyện này.”

Một tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng vẫn xuất hiện nhiều điểm nứt, lún, sạt lở cho thấy yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở việc khắc phục những hư hỏng trước mắt. Vấn đề cần được nhìn nhận từ hiện trạng toàn tuyến, trong đó có cả mặt đường và khu vực bờ sông.

Tại các vị trí có nguy cơ mất an toàn, lực lượng chức năng đã chăng dây và đặt biển cảnh báo nguy hiểm. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, nhiều phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông trên tuyến bờ tây sông Nhuệ.

Người dân khu vực sạt lở đã tự căng dây 2 bên bờ đường để bảo đảm an toàn cho chính họ khi tham gia giao thông.

Việc các phương tiện này tiếp tục qua lại có thể tạo thêm áp lực đối với mặt đường vốn đã xuống cấp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ gãy, nứt và sạt lở.

Trước thực trạng nêu trên, vấn đề được đặt ra là cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý, duy tu và tổ chức xử lý đối với đoạn tuyến đang có nguy cơ mất an toàn này.

Theo đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Sở Xây dựng Hà Nội, đoạn tuyến bờ tây sông Nhuệ từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2 hiện do Ủy ban nhân dân phường Đông Ngạc trực tiếp quản lý.

Nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đây do hạ tầng giao thông xuống cấp.

Như vậy, việc bảo đảm an toàn giao thông, kiểm tra hiện trạng và có phương án xử lý đối với những điểm hư hỏng, sụt lún, sạt lở trên đoạn tuyến này đặt ra trách nhiệm đối với chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, khi phóng viên Báo Nhân Dân nhiều lần liên hệ với Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban phường Đông Ngạc để tìm hiểu phương án xử lý, cũng như trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn giao thông cho người dân, đến nay chưa nhận được phản hồi từ phía lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường.

Trong khi đó, tại hiện trường, những điểm hư hỏng vẫn tồn tại. Người dân vẫn phải lưu thông qua khu vực có nguy cơ sạt lở, còn các giải pháp đang được triển khai chủ yếu mới dừng ở cảnh báo và khắc phục tạm thời.

Bảo đảm an toàn cho người dân trên các tuyến giao thông dân sinh là yêu cầu thường xuyên đối với chính quyền cơ sở. Đối với đoạn đường bờ tây sông Nhuệ, việc xuất hiện nhiều điểm sụt lún, sạt lở sát lòng sông, cùng tình trạng mặt đường và hệ thống thoát nước xuống cấp, đòi hỏi các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, đánh giá đầy đủ hiện trạng và có giải pháp xử lý phù hợp.