ASIAD 2026 ngày thi đấu 21/9: Quyết tâm giành tấm HCV đầu tiên

Hai tấm HCĐ lịch sử và sự khởi đầu thuận lợi

Kết thúc ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại ASIAD 2026 (20/9), Đoàn Thể thao Việt Nam đã chính thức ghi tên mình lên bảng tổng sắp huy chương với 2 tấm huy chương đồng, tạm thời đứng ở vị trí thứ 18.

Tấm huy chương "mở hàng" cho thể thao nước nhà thuộc về đôi nam nữ Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi ở môn Teqball - môn thể thao lần đầu tiên được đưa vào chương trình tranh huy chương chính thức tại Á vận hội.

Nối tiếp niềm vui ở môn Teqball, đội tuyển Karate mang về tấm huy chương đồng (HCĐ) thứ hai nhờ công của võ sĩ Bùi Ngọc Nhi tại nội dung Kata biểu diễn cá nhân nữ, khi vượt qua đối thủ Leong Wai Yee Shannon của Singapore với tỷ số thuyết phục 4-1.

Cặp đôi Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi đã xuất sắc đem về tấm HCĐ nội dung đôi nam - nữ môn Teqball. Ảnh: Cục TDTTVN

Bùi Ngọc Nhi giành HCĐ Karate tại Asiad 2026. Ảnh: Cục TDTTVN

Bên cạnh hai tấm HCĐ, các VĐV Việt Nam cũng đã thi đấu rất nỗ lực ở nhiều nội dung khác. Ở môn Bơi, kình ngư Nguyễn Thúy Hiền xếp hạng 8 chung cuộc ở chung kết 50m ếch nữ (31 giây 96), trong khi Võ Thị Mỹ Tiên cũng về đích thứ 8 tại chung kết 200m bướm nữ (2 phút 13 giây 53).

Tuy nhiên, cũng có những tiếc nuối lớn dành cho Đoàn Thể thao Việt Nam khi cặp đôi Bá Trường Giang - Lê Anh Khoa để thua ở trận tranh HCĐ đôi nam Teqball, còn tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua 0-3 trước ứng viên vô địch Trung Quốc tại tứ kết.

Quyết tâm đổi màu huy chương

Bước sang ngày thi đấu 21/9, Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào lịch tranh tài dày đặc từ sáng tới tối với quyết tâm giành HCV đầu tiên.

Sàn đấu Wushu đã mở màn ngày thi đấu từ 7h với bài thi Trường quyền nữ của Nguyễn Thị Hiền (đạt 9,573 điểm, xếp thứ 14). Tiếp đó, Nguyễn Trọng Lâm thực hiện hai phần thi Thái cực quyền và Thái cực kiếm nam nhằm tích lũy tổng điểm.

Buổi chiều và tối là thời điểm các võ sĩ Tán thủ xuất quân ở vòng loại, bao gồm Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg nữ), Đinh Văn Tâm (56kg nam), Hứa Văn Đoàn (60kg nam) và Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam).

Tại đường đua xanh Bơi lội, Phạm Thanh Bảo bước vào vòng loại 100m ếch nam, Võ Thị Mỹ Tiên thi đấu 200m hỗn hợp nữ và đội tiếp sức 4x200m tự do nam (Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc) xuống nước từ 9h01. Nếu vượt qua vòng loại, các VĐV sẽ bước vào các lượt bơi chung kết tranh huy chương diễn ra trong buổi chiều.

Kình ngư Phạm Thanh Bảo hoàn thành phần thi vòng loại 100m ếch nam. Anh về đích thứ 3 ở lượt bơi thứ 2 với thành tích 1 phút 00 giây 85. Ảnh chụp màn hình VTV6

Ở môn Bắn súng, ba xạ thủ Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang và Nguyễn Minh Quang tham gia vòng loại 10m súng trường cá nhân nam. Môn Karate chứng kiến Phạm Minh Đức thi đấu Kata đơn nam (vừa xuất sắc vượt qua VĐV Campuchia 3-2 ở vòng 16), Khuất Hải Nam tranh tài Kumite -67kg nam và Nguyễn Thị Diệu Ly đấu tứ kết Kumite -68kg nữ gặp đối thủ Trung Quốc.

Tâm điểm chú ý của người hâm mộ trong ngày thi đấu 21/9 còn đổ dồn vào môn Bóng đá nữ lúc 17h30, khi tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan tại lượt cuối bảng E. Sau hai trận toàn thua trước Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản, một chiến thắng trước Thái Lan là điều kiện bắt buộc để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé vào tứ kết dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Trong khi đó ở môn Bóng chuyền nữ, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu phân hạng 5-8 gặp Indonesia lúc 11h.

LỊCH THI ĐẤU ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 21/9

(Khung giờ đã quy đổi sang giờ Việt Nam. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ phát sóng trực tiếp nhiều nội dung thi đấu trên VTV6, VTV7, VTVgo)

Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam 21/9. Ảnh: Cục TTDTVN

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