Carrick khởi đầu còn tệ hơn Amorim

Highlights Fulham 1-1 Manchester United Rạng sáng 21/9, Manchester United hòa Fulham với tỷ số 1-1 tại vòng 5 Premier League 2026/27.

"Quỷ đỏ" tiếp tục gây thất vọng khi chỉ giành được trận hòa 1-1 trước Fulham tại Craven Cottage ở vòng 5 Premier League hôm 20/9. Kết quả này khiến Michael Carrick rơi vào tình cảnh đáng lo ngại khi thành tích của ông sau 5 vòng đầu mùa 2026/27 thậm chí còn kém Ruben Amorim ở cùng thời điểm mùa trước.

Trận hòa khiến MU chỉ có 5 điểm sau 5 vòng đấu, tương đương trung bình 1 điểm mỗi trận. Theo Opta, đây là một trong những thành tích thấp nhất của CLB ở giai đoạn này của một mùa giải Premier League.

Carrick phải nhận chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, thành tích của Carrick còn kém cả Amorim mùa trước. Năm ngoái, HLV người Bồ Đào Nha giúp MU giành 7 điểm sau 5 vòng, với 2 chiến thắng. Trong khi đó, Carrick hiện chỉ có 1 chiến thắng, cùng 2 trận hòa và 2 thất bại sau 5 trận đầu tiên.

Điều đáng nói là Carrick từng có giai đoạn rất ấn tượng sau khi tiếp quản MU mùa trước. Ông giúp đội bóng giành 6 chiến thắng trong 7 trận đầu trên mọi đấu trường và từng tạo ra chuỗi kết quả tích cực tại Premier League.

Khởi đầu mùa mới đang đặt Carrick trước bài toán khó. Dù được bổ sung 3 tân binh ở hàng tiền vệ, cùng việc giữ chân hầu hết trụ cột, MU lại thi đấu bạc nhược và thiếu ý tưởng. Điều này khiến Carrick hứng chịu chỉ trích từ người hâm mộ MU.

Đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào cuối tháng này sẽ là khoảng thời gian để Carrick cùng các cộng sự tìm giải pháp, bởi MU cần nhanh chóng cải thiện phong độ nếu không muốn áp lực tại Old Trafford tiếp tục gia tăng.