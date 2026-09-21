Buồn cho tình cảnh của HLV Park Hang Seo ở Thái Lan

HLV Park Hang Seo được xem là một trong những chiến lược gia thành công nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Nhưng ở thời điểm hiện tại, ông đang trải qua những ngày không dễ dàng trên đất Thái Lan, khi phải đối mặt với làn sóng chỉ trích và thậm chí công khai gửi thư xin lỗi người hâm mộ.

Sự việc bắt nguồn từ một phát biểu sau trận đấu tại Thai League 2. Trong lúc nói về công tác trọng tài và môi trường bóng đá, HLV Park Hang Seo đã đưa ra những so sánh liên quan đến tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan. Dù không có ý hạ thấp bóng đá Thái Lan, phát biểu của ông vẫn tạo ra phản ứng mạnh mẽ từ truyền thông và người hâm mộ xứ Chùa vàng.

HLV Park Hang Seo đối mặt áp lực lớn tại Thái Lan khi phải công khai xin lỗi sau những phát biểu gây tranh cãi.

Áp lực lớn đến mức HLV Park Hang Seo phải phát đi thông báo chính thức để xin lỗi. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định ông luôn tôn trọng bóng đá Thái Lan, không có ý xúc phạm đội tuyển quốc gia hay các cầu thủ Thái Lan. Đồng thời, ông cũng thừa nhận việc sử dụng những so sánh với tuyển Việt Nam là chưa phù hợp và có thể gây tổn thương cho người hâm mộ.

Đó rõ ràng là hình ảnh khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Bởi chỉ vài năm trước, HLV Park Hang Seo là cái tên khiến bóng đá Thái Lan phải dành sự tôn trọng rất lớn. Ông từng đưa tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, vào tứ kết Asian Cup và tạo nên giai đoạn thành công bậc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Sau khi chia tay tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo từng nhiều lần khẳng định không còn ý định trở lại công tác huấn luyện. Ông từ chối nhiều lời mời trong suốt ba năm trước khi bất ngờ nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power FC tại Thai League 2.

Chính vì thế, hành trình tại Thái Lan mang ý nghĩa rất đặc biệt với chiến lược gia người Hàn Quốc. Đây không chỉ là lần đầu tiên ông trở lại băng ghế huấn luyện sau nhiều năm, mà còn là cơ hội để thử thách bản thân ở một môi trường hoàn toàn mới.

Thực tế, HLV Park Hang Seo đã có những tín hiệu tích cực về chuyên môn. Đội bóng của ông giành chiến thắng trong trận mở màn mùa giải và nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn Thái Lan. Tuy nhiên, những tranh cãi ngoài sân cỏ lại bất ngờ trở thành tâm điểm, khiến niềm vui ấy chưa thể trọn vẹn.

Nhìn ở góc độ nào đó, việc một HLV từng là biểu tượng của bóng đá Việt Nam phải công khai xin lỗi người hâm mộ Thái Lan là điều khá đáng buồn. Không phải vì ông mắc sai lầm quá lớn, mà bởi những phát biểu liên quan đến tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan luôn rất dễ trở thành chủ đề nhạy cảm trong bối cảnh hai nền bóng đá có sự cạnh tranh đặc biệt suốt nhiều năm qua.

Dù vậy, cách HLV Park Hang Seo đối diện với sự việc cũng cho thấy sự chuyên nghiệp đáng ghi nhận. Ông không né tránh, không tranh cãi, mà lựa chọn nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi công khai.

Có lẽ lúc này, điều HLV Park Hang Seo cần nhất không phải những cuộc tranh luận trên truyền thông, mà là tiếp tục chứng minh năng lực bằng kết quả trên sân cỏ. Nếu giúp Kanchanaburi Power FC đạt thành tích tốt ở Thai League 2, mọi tranh cãi rồi cũng sẽ dần lắng xuống. Và đó có lẽ mới là câu trả lời thuyết phục nhất của chiến lược gia từng làm nên lịch sử cùng bóng đá Việt Nam.