Nhận định trận đấu nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan, 17h30 ngày 21.9: Nhiệm vụ phải thắng

Phong độ nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan

Môn bóng đá nữ tại ASIAD 2026 có tổng cộng 12 đội tuyển tham dự, chia đều ra 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng và 2 tập thể đứng hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết.

Tại bảng E, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu 2 trận. Trong ngày ra quân, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nhận thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa. Trước chủ nhà Nhật Bản quá mạnh, các nữ "Chiến binh Sao vàng" tiếp tục thua đậm 0-8.

Dù chưa có điểm số nào và sở hữu hiệu số bàn thắng -9, cơ hội để tuyển nữ Việt Nam tiến bước vào vòng 8 đội vẫn còn nguyên. Nhưng để lách qua khe cửa hẹp, Bích Thùy và các đồng đội cần đánh bại nữ Thái Lan ở lượt trận cuối, qua đó nuôi hy vọng đi tiếp nhằm nằm trong nhóm 2 đội hạng 3 có thành tích tốt.

Do tại bảng G, đội cán đích hạng 3 nhiều khả năng sẽ thu về tối thiểu 4 điểm, một suất vé vớt gần như chắc chắn sẽ thuộc về bảng đấu này. Tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa những đội tuyển thuộc bảng E và F.

Ở bảng F, nữ Myanmar (0 điểm, hiệu số -13) và nữ Bangladesh (0 điểm, hiệu số -16) sẽ quyết đấu tranh vị trí thứ 3. Xét tổng thể, đại diện Đông Nam Á vẫn được đánh giá cao hơn và không bất ngờ nếu họ đút túi trọn vẹn 3 điểm.

Khi ấy, đội tuyển nữ Việt Nam (0 điểm, hiệu số -9) và nữ Thái Lan (0 điểm, hiệu số -9) cũng cần phân định thắng bại nếu không muốn cùng dắt tay nhau về nước sớm. Việc ra sân muộn hơn so với cuộc so tài giữa nữ Myanmar vs nữ Bangladesh sẽ giúp cả hai dễ bề toan tính hơn.

Xét riêng tại bảng E, tuyển nữ Việt Nam đang xếp trên nữ Thái Lan nhờ ghi được 1 bàn thắng. Trong trường hợp trận đấu sớm tại bảng F giữa Myanmar và Bangladesh bất phân thắng bại, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chỉ cần hòa sẽ đoạt vé vào tứ kết.

Nhưng kịch bản đó có xác suất xảy ra không cao. Thế nên, để tự quyết số phận, Hải Yến cùng các đồng đội cần một chiến thắng (thắng cách biệt bao nhiêu còn phụ thuộc vào thành tích của đội cán đích thứ 3 bảng F).

Mục tiêu vượt qua các nữ "Voi chiến" không phải nhiệm vụ quá khó, nhưng hứa hẹn cũng không dễ dàng. Trong 4 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, tuyển nữ Việt Nam đều toàn thắng.

Tính xa hơn, kể từ sau thất bại 1-2 ở trận play-off tranh vé World Cup 2015, các nữ "Chiến binh Sao vàng" không còn biết thua trước người Thái. Cụ thể, 14 lần so tài gần đây, tuyển nữ Việt Nam thắng tới 8 và hòa 6.

Thông tin lực lượng nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan

Nữ Việt Nam: HLV Hoàng Văn Phúc có trong tay lực lượng mạnh nhất.

Nữ Thái Lan: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Diễm My, Thu Xuân, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến

Nữ Thái Lan: Sodchuen, Jiratanaphibun, Sornsai, Rodthong, Intaraprasit, Chetthabutr, Phomsri, Kaewanta, Sontisawat, Jinantuya, Mongkoldee

Dự đoán: 2-1