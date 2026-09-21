Bảng xếp hạng U23 Việt Nam ASIAD 2026 mới nhất: Việt Nam giữ nhì bảng C, 1 điểm nữa là vào tứ kết

Bảng xếp hạng U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 mới nhất

Sau hai lượt trận, U23 Uzbekistan đang dẫn đầu bảng C với 6 điểm tuyệt đối. U23 Việt Nam xếp ngay phía sau với 4 điểm, nhiều hơn U23 Kuwait 3 điểm và U23 Philippines 4 điểm.

Vị trí hiện tại giúp U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn trước lượt đấu cuối. Khoảng cách 3 điểm với Kuwait đồng nghĩa đội tuyển vẫn giữ quyền tự quyết, dù đối thủ cuối cùng lại là đội đầu bảng Uzbekistan.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan lúc 12h00 ngày 22/9, trong khi U23 Kuwait đối đầu U23 Philippines vào cùng thời điểm.

U23 Việt Nam giữ vị trí thứ hai với 4 điểm

U23 Việt Nam bắt đầu ASIAD 2026 bằng trận hòa 1-1 trước Kuwait. Kết quả này khiến cuộc cạnh tranh tại bảng C trở nên khá sít sao sau lượt mở màn.

Đến trận thứ hai, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước Philippines. Thanh Nhàn mở tỷ số ở phút 74 trước khi Lê Phát ghi bàn vào phút 88, giúp Việt Nam có thêm 3 điểm và nâng tổng điểm lên 4.

Sau hai trận, U23 Việt Nam ghi được 3 bàn và mới nhận 1 bàn thua, đạt hiệu số +2. Thành tích này giúp đội tuyển đứng chắc ở vị trí thứ hai trước khi bước vào trận quyết định gặp Uzbekistan.

Ở trận đấu còn lại của lượt hai, Uzbekistan đánh bại Kuwait 2-0 để nâng tổng điểm lên 6. Đội bóng Trung Á vì thế đã chắc chắn có vé vào tứ kết trước một lượt đấu.

U23 Việt Nam chỉ cần hòa Uzbekistan là vào tứ kết

Cục diện bảng C hiện mang đến cho U23 Việt Nam một bài toán khá rõ ràng.

Nếu thắng Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ có 7 điểm, vượt đối thủ để chiếm vị trí số một bảng C và giành vé vào tứ kết.

Nếu hòa Uzbekistan, Việt Nam nâng tổng điểm lên 5. Khi đó, Kuwait dù thắng Philippines cũng chỉ có tối đa 4 điểm. U23 Việt Nam vì vậy chắc chắn kết thúc vòng bảng trong top 2.

Nếu thua Uzbekistan, Việt Nam vẫn giữ 4 điểm và phải quan tâm tới kết quả trận Kuwait - Philippines. Nếu Kuwait không thắng, Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ hai và đi tiếp.

Trường hợp phức tạp nhất xảy ra nếu Việt Nam thua Uzbekistan còn Kuwait đánh bại Philippines. Khi đó, Việt Nam và Kuwait cùng có 4 điểm và thứ hạng phải được xác định theo các tiêu chí xếp hạng của giải.

Bởi vậy, phương án rõ ràng nhất với U23 Việt Nam là giành ít nhất 1 điểm trước Uzbekistan. Một trận hòa sẽ giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tự quyết vé tứ kết mà không cần quan tâm kết quả trận đấu cùng giờ.

Uzbekistan đã chắc vé, Việt Nam nắm lợi thế trong cuộc đua còn lại

Uzbekistan đang thể hiện sức mạnh rõ rệt nhất bảng C với hai trận toàn thắng. Đội bóng Trung Á mở màn bằng chiến thắng 5-1 trước Philippines, sau đó tiếp tục vượt qua Kuwait 2-0. Sau hai lượt, họ có 7 bàn thắng, chỉ nhận 1 bàn thua và đứng đầu với hiệu số +6.

U23 Việt Nam dù ít hơn Uzbekistan 2 điểm nhưng lại đang sở hữu lợi thế đáng kể so với Kuwait. Sau chiến thắng trước Philippines, khoảng cách giữa hai đội đã được nâng lên thành 3 điểm.

Kuwait không còn quyền tự quyết. Đội bóng Tây Á trước hết phải thắng Philippines ở lượt cuối, đồng thời chờ U23 Việt Nam thất bại trước Uzbekistan mới có cơ hội cạnh tranh vị trí thứ hai.

Trong khi đó, Philippines đã thua cả hai trận và chưa giành được điểm nào. Với hiệu số -6, cơ hội cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu của đội bóng Đông Nam Á không còn.

Lịch thi đấu lượt cuối bảng C ASIAD 2026

Hai trận cuối bảng C được tổ chức cùng giờ. Đây sẽ là lượt đấu xác định thứ hạng chung cuộc cũng như suất tứ kết còn lại của bảng đấu.

Với 4 điểm và vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng U23 Việt Nam ASIAD 2026, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang ở thế thuận lợi hơn Kuwait. Chỉ cần giành ít nhất 1 điểm trước Uzbekistan ngày 22/9, U23 Việt Nam sẽ tự mình hoàn tất mục tiêu vào tứ kết mà không cần chờ bất kỳ kết quả nào khác.