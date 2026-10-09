'Cú sốc' cho bộ phim có kinh phí 80 triệu USD

Trong cuộc đua phim hoạt hình năm 2026, Hòn đảo quên lãng (Forgotten Island) đang nổi lên như một trong những cái tên sáng giá nhất. Ra mắt cuối tháng 9, tác phẩm mới nhanh chóng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ giới chuyên môn, với 95% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Nhiều cây bút quốc tế thậm chí xếp bộ phim vào nhóm tác phẩm hoạt hình nguyên bản đáng nhớ nhất của DreamWorks - studio nổi tiếng với lối kể chuyện phá cách và những nhân vật đi ngược khuôn mẫu.

Đứng sau bộ phim là Joel Crawford và Januel Mercado, bộ đôi từng gây tiếng vang với Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng (2022). Sau bốn năm, họ trở lại với một câu chuyện nguyên bản, lấy cảm hứng từ văn hóa và thần thoại Philippines. Vẫn giữ lối kể giàu năng lượng và phong cách hình ảnh phóng khoáng, song lần này, DreamWorks chọn khai thác một đề tài gần gũi hơn: những đổi thay trong tình bạn khi con người bước vào tuổi trưởng thành.

Tình bạn trước ngưỡng cửa trưởng thành

Hòn đảo quên lãng lấy bối cảnh tại Philippines những năm thập niên 1990, xoay quanh Jo và Raissa, hai cô gái thân thiết từ thời tiểu học. Sau khi tốt nghiệp trung học, cả hai đứng trước ngã rẽ lớn khi Raissa chuẩn bị sang Mỹ học tập, còn Jo không muốn đánh mất tình bạn đã gắn bó suốt nhiều năm.

Trong đêm cuối cùng bên nhau, hai cô gái vô tình bước qua một cánh cổng bí ẩn, đưa họ đến Nakali, hòn đảo kỳ ảo chứa đầy những sinh vật trong truyền thuyết Philippines. Tại đây, họ gặp Raww, một sinh vật có khả năng biến thành chó, đồng thời phải đối mặt với Manananggal - quái vật đáng sợ nhất trên đảo. Để trở về thế giới thực, Jo và Raissa có nguy cơ đánh mất toàn bộ ký ức về tình bạn của mình.

Ở nửa đầu, Hòn đảo quên lãng khai thác những cảm xúc rất đỗi đời thường. Jo và Raissa lớn lên bên nhau, cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và vô số kỷ niệm. Sau khi bà Lola qua đời, Raissa càng trở thành chỗ dựa tinh thần quan trọng của Jo. Bởi vậy, việc người bạn thân chuẩn bị rời đi khiến cô cảm thấy như sắp đánh mất thêm một phần cuộc sống của mình. Trong khi Raissa háo hức với tương lai rộng mở, Jo vẫn loay hoay tìm hướng đi cho bản thân, đồng thời sợ rằng những năm tháng gắn bó rồi sẽ chỉ còn là quá khứ.

Hòn đảo quên lãng kể câu chuyện về tình bạn giữa Jo và Raissa trước những ngã rẽ của tuổi trưởng thành.

Những hiểm nguy trên đảo Nakali cũng dần phơi bày các rạn nứt trong tình bạn ấy. Vì quá sợ mất Raissa, Jo có lúc trở nên ích kỷ, tìm cách giữ người bạn ở lại, bất chấp những mong muốn của cô. Phim không cố phân định ai đúng, ai sai, bởi ước mơ của Raissa là chính đáng, trong khi nỗi bất an của Jo cũng có nguyên do. Chính sự đối lập này khiến câu chuyện trở nên gần gũi, khi tình bạn dù sâu đậm đến đâu cũng khó tránh khỏi những đổi thay theo năm tháng.

Cảm xúc được đẩy lên cao ở hồi cuối, khi Jo chấp nhận đánh đổi những ký ức quý giá để Raissa có cơ hội trở về. Những chiếc vòng tay, cuộc gặp gỡ đầu tiên hay những khoảnh khắc bình dị thời thơ ấu lần lượt được gợi lại, khiến sự hy sinh ấy càng thêm thấm thía. Đó đều là những điều tưởng chừng nhỏ bé, nhưng khi đứng trước nguy cơ mất đi, cả hai mới nhận ra chúng đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời mình.

Điều khiến Hòn đảo quên lãng xúc động nằm ở sự trưởng thành trong cách hai nhân vật nhìn nhận tình bạn. Sau tất cả, yêu thương một người đôi khi cũng là học cách chấp nhận để họ bước tiếp, ngay cả khi con đường phía trước không còn mình bên cạnh. Những năm tháng vô tư rồi sẽ qua đi, những cuộc gặp gỡ có thể thưa dần, nhưng điều đẹp đẽ mà một tình bạn để lại vẫn có thể theo mỗi người rất lâu về sau.

Tính đến ngày 8/10, Hòn đảo quên lãng mới thu khoảng 40,9 triệu USD toàn cầu, chưa bằng một nửa kinh phí sản xuất 80 triệu USD

Thế giới hoạt hình rực rỡ, giàu bản sắc

Bên cạnh câu chuyện giàu cảm xúc, Hòn đảo quên lãng còn gây ấn tượng bởi phần hình ảnh sáng tạo, cho thấy sự táo bạo trong cách tiếp cận hoạt hình của DreamWorks. Sau Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng (2022), bộ đôi Joel Crawford và Januel Mercado tiếp tục phát triển phong cách đồ họa giàu tính hội họa, kết hợp hoạt hình 3D với những nét vẽ 2D mang ảnh hưởng từ anime Nhật Bản. Sự pha trộn này tạo nên một thế giới vừa có chiều sâu, vừa mang cảm giác phóng khoáng, khác biệt với lối tạo hình bóng bẩy thường thấy ở nhiều tác phẩm hoạt hình Hollywood.

Điều thú vị là phim không duy trì một phong cách hình ảnh cố định. Những phân đoạn hành động có chuyển động nhanh, góc máy linh hoạt và màu sắc tương phản mạnh, trong khi các đoạn hồi tưởng hay biểu đạt cảm xúc lại có thể chuyển sang nét vẽ phẳng, cách điệu hơn. Biểu cảm nhân vật cũng được cường điệu có chủ đích, tạo ra nhiều khoảnh khắc hài hước. Cách thay đổi ngôn ngữ hình ảnh tương đối linh hoạt giúp tác phẩm giữ được sự tươi mới, đồng thời phản ánh trí tưởng tượng phong phú và thế giới nội tâm của các nhân vật.

Sức hấp dẫn về thị giác còn đến từ cách xây dựng đảo Nakali. Lấy cảm hứng từ thần thoại Philippines, bộ phim mở ra một thế giới với hệ thống sinh vật kỳ lạ, mỗi loài lại sở hữu ngoại hình, tính cách và khả năng riêng. Từ những chiến binh Duwende nhỏ bé nhưng hiếu chiến, Bungi mang hình hài đứa trẻ khổng lồ đến Manananggal có khả năng tách đôi cơ thể để bay lượn, các nhân vật được tạo hình với mức độ tưởng tượng khá phong phú. Một số sinh vật mang dáng vẻ đáng sợ, số khác lại ngộ nghĩnh đến mức khó tin, tạo nên sự đối lập thú vị trong cùng một thế giới.

Đáng chú ý, văn hóa Philippines còn hiện diện trong những chi tiết đời sống như xe jeepney, điệu nhảy tinikling, món heo quay lechon hay những buổi karaoke náo nhiệt. Các yếu tố này xuất hiện tự nhiên trong bối cảnh, sinh hoạt và câu chuyện của nhân vật, thay vì đơn thuần được đưa vào để giới thiệu văn hóa. Nhờ vậy, Hòn đảo quên lãng có bản sắc tương đối rõ rệt, dù vẫn sử dụng mô-típ phiêu lưu kỳ ảo quen thuộc của hoạt hình Hollywood.

Phim gây ấn tượng với phong cách hoạt hình giàu màu sắc, kết hợp chất liệu thần thoại và văn hóa Philippines.

Yếu tố hài hước cũng được khai thác hiệu quả, phần lớn đến từ những tình huống trớ trêu và tính cách khác biệt của dàn nhân vật. Raww với những hành động giống loài chó, chàng người cá Mermahn tự mãn hay các chiến binh nấm nhỏ bé liên tục tạo ra những màn đối đáp duyên dáng. Âm nhạc cũng tạo thêm sức sống cho tác phẩm, từ những ca khúc gợi không khí văn hóa đại chúng những năm 1990 đến phần nhạc nền sôi động của Nathan Matthew David.

Dù vậy, tham vọng đưa quá nhiều ý tưởng vào một bộ phim cũng để lộ hạn chế. Hòn đảo quên lãng đôi lúc quá mải mê phô diễn thế giới kỳ ảo, liên tục giới thiệu sinh vật mới, những trò đùa và các tình huống hành động nối tiếp. Nhịp kể vì thế có phần dồn dập, thiếu khoảng lặng để khán giả cảm nhận trọn vẹn những biến chuyển tâm lý. Một số tuyến nhân vật phụ xuất hiện thú vị nhưng chưa được khai thác đến nơi đến chốn. Song nhìn tổng thể, tác phẩm vẫn là một nỗ lực sáng tạo đáng ghi nhận của DreamWorks.

Đáng tiếc, trái ngược với những lời khen từ giới phê bình, Hòn đảo quên lãng lại có thành tích phòng vé khá ảm đạm. Tính đến ngày 8/10, bộ phim mới thu khoảng 40,9 triệu USD trên toàn cầu, chưa bằng một nửa kinh phí sản xuất 80 triệu USD, chưa kể chi phí quảng bá. Dù vẫn đang trong thời gian phát hành, doanh thu hiện tại khiến tác phẩm đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn.

Thuận Minh