Văn Mai Hương công khai có bạn trai, tiết lộ đã yêu khoảng một năm

Văn Mai Hương tiết lộ chuyện tình cảm giữa cuộc vui cùng đồng đội

Sau những giờ huấn luyện căng thẳng, các nghệ sĩ tham gia Sao Nhập Ngũ 2026 có dịp ngồi lại cùng nhau trong không khí thoải mái. Tại phòng của tiểu đội nữ, trò chơi “Thật hay Thách” mang đến nhiều tiếng cười, đồng thời mở ra một chia sẻ đáng chú ý về đời tư của Văn Mai Hương.

Lựa chọn trả lời thật, nữ ca sĩ thừa nhận đang trong một mối quan hệ tình cảm kéo dài khoảng một năm. Lời tiết lộ khiến các đồng đội nữ hào hứng. Giữa những câu chuyện về thao trường và thử thách, chuyện tình cảm của Văn Mai Hương trở thành một điểm nhấn nhẹ nhàng trong buổi sinh hoạt.

Các nghệ sĩ tham gia Sao Nhập Ngũ 2026 có dịp ngồi lại cùng nhau trong không khí thoải mái.

Cuộc vui tiếp tục khi Thúy Ngân đóng vai “bà Nguyệt”, đưa ra thử thách cho một nữ đồng đội: sang phòng tiểu đội nam, gọi tên và nói lời tỏ tình thật lớn với người mình thích. Cả tiểu đội nữ cùng hộ tống “nhân vật chính” đi thực hiện thử thách, khiến phòng bên nhanh chóng trở nên náo nhiệt.

Bắt nhịp với màn trêu đùa, Tuấn Dương hô lớn: “Anh em bê tráp đâu rồi!”. Câu nói biến thử thách tỏ tình thành một màn “ăn hỏi” ngẫu hứng, khiến các nghệ sĩ bật cười.

Tuy nhiên, tiếng còi tập trung bất ngờ vang lên, cắt ngang màn “kết đôi” còn dang dở. Các chiến sĩ mới lập tức trở lại với nhịp sinh hoạt và tác phong quân ngũ. Khoảng nghỉ ngắn ngủi cũng cho thấy sự gần gũi giữa các nghệ sĩ sau những ngày cùng tập luyện, cùng vượt qua áp lực.

Châu Bùi bật khóc trong lần đầu ngồi trực thăng quân sự

Trước những phút sinh hoạt vui vẻ, tám chiến sĩ mới đã trải qua nội dung huấn luyện đổ bộ đường không. Lần đầu bước lên trực thăng quân sự, các nghệ sĩ mang theo cả sự háo hức lẫn hồi hộp.

Châu Bùi bật khóc.

Khi trực thăng cất cánh, khung cảnh đất nước nhìn từ trên cao khiến nhiều người không giấu được xúc động. Với Phan Mạnh Quỳnh, việc trực tiếp tham gia trải nghiệm đổ bộ đường không đem lại cảm giác đặc biệt. Nam nhạc sĩ chia sẻ: “Nó rất là sung sướng, rất là tự hào”.

Văn Mai Hương cũng bày tỏ sự biết ơn khi có một trải nghiệm mà trước đây cô chỉ được nhìn thấy qua màn ảnh.

“Mình chưa bao giờ dám ao ước là mình được một lần ngồi trên chiếc trực thăng của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhưng mà lần này thì đã được và thấy rất là biết ơn”, nữ ca sĩ nói.

Trong khi đó, Châu Bùi bật khóc vì những cảm xúc đan xen. Cô cho biết bản thân khó tìm được lời diễn tả trọn vẹn khoảnh khắc ấy.

“Thật sự là lần đầu tiên tôi hiểu được cái cảm giác là một cảm xúc không nói lên bằng lời. Nó không chỉ là xúc động, không chỉ là tự hào, không chỉ là cảm giác đồng đội, mà nó là một cảm xúc quá sức để có thể miêu tả và diễn tả, làm cho tôi bị trào ra nước mắt”, Châu Bùi chia sẻ.

Thúy Ngân cũng bất ngờ khi được ngồi trên trực thăng. Nữ diễn viên thừa nhận: “Nếu mà không tham gia Sao Nhập Ngũ sẽ không bao giờ được trải nghiệm cái cảm giác này”.

Ở phần diễn tập đổ bộ trực thăng và đánh chiếm mục tiêu, các chiến sĩ mới phải vận dụng những nội dung đã học trên thao trường. Sau khẩu lệnh “Tiến” của chỉ huy, cả đội nhanh chóng triển khai đội hình, thực hiện các thao tác trong tình huống diễn tập.

Qua phần huấn luyện này, các nghệ sĩ cho thấy sự tiến bộ so với những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ. Họ tập trung hơn vào nhiệm vụ, phối hợp với đồng đội và chủ động thực hiện các yêu cầu được giao.

Khi hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm mục tiêu, Quốc Trường phất cao lá cờ Tổ quốc cùng tiếng hô “Xung phong!”. Hình ảnh các chiến sĩ mới nghiêm trang chào cờ giữa thao trường khép lại phần diễn tập với nhiều cảm xúc.

Văn Mai Hương bị thương ở tay, Minh Trang khóc vì lo ảnh hưởng đồng đội

Sau nội dung đổ bộ đường không, các nghệ sĩ tiếp tục tập đâm lê, đánh báng và chém bổ thuận dưới sự hướng dẫn của Đại úy Nguyễn Bá Châu. Những động tác đòi hỏi sức mạnh, kỹ thuật và sự dứt khoát trở thành thử thách tiếp theo với tám chiến sĩ mới.

Trong hội thao đánh giá kết quả, các nghệ sĩ được chia thành bốn đội: Tuấn Dương – Châu Bùi, Văn Mai Hương – Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh – Thúy Ngân và Erik – Minh Trang. Mỗi đội có thêm một chiến sĩ cũ hỗ trợ, cùng vượt qua ba chặng huấn luyện liên hoàn. Kết quả được phân định dựa trên tổng thời gian thực hiện.

Ở đội Văn Mai Hương – Quốc Trường, nam diễn viên tính toán để đồng đội nữ đảm nhận phần đánh báng vì cho rằng đây là nội dung dễ thực hiện hơn. Tuy nhiên, lực tác động ngược trong quá trình đánh khiến tay Văn Mai Hương sưng và chảy máu.

Trước đó, ở nội dung đặt bộc phá trong tập 6, nữ ca sĩ cũng từng bị thương ở tay. Lần này, cô vẫn cố giữ tinh thần lạc quan, nói: “Lại tiếp tục đổ máu tiếp”, rồi nén đau tiếp tục phần thi và cổ vũ đồng đội.

Văn Mai Hương cho biết động tác đánh báng khó hơn cô hình dung. Mục tiêu không dễ vỡ, trong khi lực dội ngược khiến bàn tay bị đau và sưng lớn. Tình huống cho thấy ngay cả phần thi được dự tính là thuận lợi cũng có thể trở thành trở ngại khi bước vào thực tế.

Với Minh Trang, áp lực lại đến ở nội dung chém bổ thuận. Trong khi Thúy Ngân hoàn thành mục tiêu chỉ bằng một nhát chém, Minh Trang nhiều lần dùng xẻng chém vào thân cây chuối nhưng chưa thành công.

Đang ốm và mệt, nữ diễn viên càng căng thẳng vì sợ làm ảnh hưởng đến kết quả chung. Sau những lần thử liên tiếp không đạt, cô bật khóc ngay trên thao trường.

“Chỉ có đúng một nội dung duy nhất của Trang được tập luyện là chặt trên cây chuối, xong rồi mình chặt lần thứ nhất không được, lần thứ hai không được, lần thứ ba cũng không được luôn”, Minh Trang chia sẻ.

Nói về khoảnh khắc không giữ được bình tĩnh, nữ diễn viên thổ lộ: “Lần đầu tiên tôi khóc như một đứa trẻ luôn. Tôi khóc vì cảm thấy mình bất lực và cảm thấy rất là làm ảnh hưởng đến đồng đội”.

Hội thao khép lại với chiến thắng thuộc về đội Thúy Ngân – Phan Mạnh Quỳnh. Còn với các nghệ sĩ, những vết thương, giọt nước mắt và cả tiếng cười sau giờ tập đã mang đến những trải nghiệm khác nhau về sức bền, áp lực và trách nhiệm với tập thể.

Tập 9 Sao Nhập Ngũ 2026 vì thế có nhiều sắc thái: sự xúc động trong lần đầu ngồi trực thăng, căng thẳng khi thực hiện nhiệm vụ và những phút trò chuyện gần gũi. Trong đó, lời tiết lộ chuyện tình cảm của Văn Mai Hương đem đến một khoảng nhẹ nhàng giữa lịch huấn luyện nhiều thử thách.