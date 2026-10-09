Lương Thế Thành 'đi tù' trong Trại giam hạnh phúc

Lương Thế Thành gai góc, dữ tợn

Lương Thế Thành đang trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác lạ. Nam diễn viên khiến nhiều người bất ngờ khi cạo trọc đầu, thay đổi hẳn hình ảnh lịch lãm quen thuộc gắn bó suốt nhiều năm qua.

Lương Thế Thành trở lại điện ảnh với Trại giam hạnh phúc, đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt trong hành trình diễn xuất trong năm 2026. Ở lần trở lại này, nam diễn viên không còn xuất hiện với hình tượng quen thuộc mà hóa thân thành một phạm nhân trong bối cảnh nhà giam, nơi những xung đột tâm lý và mâu thuẫn quyền lực liên tục đan xen.

Tác phẩm kể về đời sống phạm nhân, việc ma cũ bắt nạt ma mới, các phe phái tạo ra những tình huống căng thẳng, gay cấn trên màn ảnh. Phim do Trung Lùn làm đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên như Tiến Luật, Tuấn Trần, La Thành...Trong phim Lương Thế Thành được nhiều người quan tâm với tạo hình gai góc, thậm chí có phần dữ tợn. Theo tiết lộ của nam diễn viên, anh sẽ hóa thân thành Long Đầu Bò, một nhân vật “mang hình tượng lạ nhất với tôi từ trước đến giờ, cũng là một vai diễn nặng tâm lý và khó đối với tôi”.

Hình ảnh của diễn viên Lương Thế Thành trong phim Trại giam hạnh phúc.

Diễn viên Lương Thế Thành chia sẻ thêm: “Long Đầu Bò là một vai phản diện, một nhân vật rất ác. Để thể hiện được những khía cạnh này, tôi đã tìm hiểu rất nhiều từ ánh mắt, cơ mặt, hình thể sao cho phù hợp. Bản thân tôi cũng không còn nhận ra mình nữa với khâu hóa trang từ sẹo, hình xăm, cạo đầu”, nam diễn viên chia sẻ.

Đằng sau những chi tiết giật gân, kịch tính, Trại giam hạnh phúc mong muốn khắc họa một thế giới ấm áp và hài hước. Đây là một trong những nét độc đáo và cũng là một yêu cầu đối với diễn viên, khi họ phải hóa thân vào những vai diễn nặng đô nhưng cũng mang nét đối lập. Và để thực hiện điều đó, mỗi diễn viên đều mang một áp lực, khó khăn riêng.

Quy tụ dàn diễn viên trăm tỷ

Không chỉ riêng Lương Thế Thành, Trại Giam Hạnh Phúc còn quy tụ dàn diễn viên trăm tỷ. Trong đó, Tuấn Trần đảm nhận vai thầy giáo Phúc một “ma mới” trong nhà giam bị kết án giết người, buộc phải thích nghi với môi trường khắc nghiệt sau song sắt. Nhân vật của Tuấn Trần được kỳ vọng mang đến góc nhìn của một người trí thức rơi vào nghịch cảnh, từ đó khắc họa hành trình giằng xé nội tâm khi đối diện với sự thật và bản năng sinh tồn.

Bên cạnh đó, Ma Ran Đô vào vai quản giáo nghiêm khắc, đại diện cho kỷ luật và quyền lực trong trại giam. Nhân vật này được xây dựng như một đối trọng trực diện với các phạm nhân, góp phần tạo nên không khí căng thẳng xuyên suốt bộ phim.

Việc hóa thân thành thầy giáo Tú để lại nhiều cảm xúc cho Tuấn Trần. Anh chia sẻ: “Tôi đã trò chuyện với đạo diễn Trung Lùn và đã bị hoàn toàn thuyết phục bởi tính cách nhân vật. Hành trình phát triển nhân vật để rời khỏi nhà tù đã chạm được trái tim của tôi”.

Trong khi đó, Tiến Luật cho rằng anh Chính là vai diễn khác lạ trong sự nghiệp. “Tôi đã tìm hiểu rất nhiều để có thể cân bằng giữa một anh lớn ngoài xã hội mà cũng có những sự ấm áp ở bên trong, biết yêu thương anh em, thể hiện ra các hành động, cử chỉ bên ngoài”.

Hậu trường phim Trại giam hạnh phúc.

La Thành đã nỗ lực hóa thân hoàn toàn vào vai diễn của mình, tạo hình không ưa nổi khiến khán giả phải mất thiện cảm ngay từ đầu. Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi muốn làm cho nhân vật nhìn vào không có thiện cảm nhưng sâu trong mỗi con người đều có những hoàn cảnh, số phận”.

Dù vậy nam diễn viên thừa nhận quãng thời gian quay phim mang đến cho anh nhiều trải nghiệm thú vị, đặc biệt là được gắn kết với các đồng nghiệp. “Tôi, Tiến Luật và Hoàng Phi đã thân thiết ở bên ngoài và cùng tham gia nhiều dự án nên sự kết nối giữa các nhân vật ba người không có gì quá khó để thể hiện”, diễn viên 8X chia sẻ.

Khuyến Dương kể trong quá trình quay phim, có một phân đoạn khi cầm lá thư trên tay, cảm xúc ùa đến khiến anh “khóc cả chục lần”. Nhà sáng tạo nội dung chia sẻ thêm: “Tất cả mọi người đều hòa đồng, thân thiện với nhau, có chung một nguồn năng lượng. Tôi có cảm giác may mắn bởi các diễn viên đều có cùng tần số. Còn bối cảnh, không khí trên trường quay như đè nén cảm xúc của mình xuống”.

Sự kết hợp giữa ba tuyến nhân vật phạm nhân cựu trào, “ma mới” và quản giáo tạo nên một thế tam giác đối lập, hứa hẹn mang lại nhiều xung đột kịch tính. Trong không gian khép kín của trại giam, mỗi nhân vật đều mang theo một câu chuyện riêng, buộc họ phải lựa chọn giữa công lý, bản năng và sự sinh tồn.

Theo kế hoạch, phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 20/11/2026 tại các cụm rạp trên toàn quốc, hứa hẹn là một trong những tác phẩm điện ảnh Việt đáng chú ý trong giai đoạn cuối năm.

Trại giam hạnh phúc là dự án điện ảnh tâm huyết của đạo diễn Trung Lùn - người đứng sau 2 phim trăm tỉ Làm giàu với ma và Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn. Với đề tài xã hội, tâm lý, lần này đạo diễn Trung Lùn kỳ vọng sẽ mang đến sự phức tạp và bí ẩn về “đời sống ngục tù” với những tình tiết căng thẳng cùng nhiều âm mưu chờ được vén màn.