Nam diễn viên Hà Nội sinh năm 1994 gây sốt với vai ác nhân trong phim trăm tỷ: Giao diện 'hổ báo' nhưng hệ điều hành 'Hello Kitty', mê trà sữa, gấu bông

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến hiện tại, phim điện ảnh Trại buôn người đã chạm mốc 354 tỉ đồng.

Bộ phim khai thác câu chuyện về những đường dây lừa đảo, buôn người xuyên biên giới cùng hành trình tìm cách thoát khỏi các khu trại của những nạn nhân. Bên cạnh tuyến nhân vật chính, vai phản diện Mony do Kore Hải Anh đảm nhận cũng trở thành một trong những gương mặt gây chú ý.

Trong phim, Mony là tay sai của người quản lý khu trại, có tính cách hung hăng, lạnh lùng và thường xuyên sử dụng bạo lực. Nhân vật được gọi bằng biệt danh “Chó điên”, xuất hiện với hình ảnh xăm trổ, cơ bắp vạm vỡ cùng những phân cảnh hành động mạnh.

Đặc biệt, khả năng nói tiếng Anh lưu loát của Hải Anh cũng để lại ấn tượng với người xem. Dù đảm nhận vai phản diện, nam diễn viên vẫn nhận được nhiều sự quan tâm nhờ ngoại hình nam tính và phong cách diễn xuất mạnh mẽ.

Con trai NSƯT, từng sống ở Nhật Bản rồi về Việt Nam kinh doanh

Kore Hải Anh tên thật là Nguyễn Hải Anh, sinh năm 1994 tại Hà Nội. Anh xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con trai của NSƯT Linh Kha, người từng có hơn 20 năm công tác tại Nhà hát Múa rối nước Trung ương.

Dù có mẹ hoạt động nghệ thuật lâu năm, Hải Anh không được định hướng theo nghiệp diễn từ nhỏ. Thậm chí, mẹ anh từng không muốn con trai bước chân vào lĩnh vực này bởi hiểu rõ những khó khăn, áp lực của nghề.

Là con trai cả trong gia đình, Hải Anh được người thân kỳ vọng lựa chọn một công việc ổn định. Tuy nhiên, cuộc sống của anh lại trải qua nhiều ngã rẽ trước khi đến với điện ảnh.

Nam diễn viên từng có thời gian sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Đến năm 2016, anh trở về Việt Nam, bắt đầu kinh doanh nhà hàng tại TP.HCM.

Thời điểm ấy, Hải Anh chưa xác định diễn xuất sẽ trở thành công việc lâu dài. Sau một số thay đổi trong cuộc sống và công việc, anh mới dần có cơ hội tham gia các dự án nghệ thuật.

Năm 2022, Kore Hải Anh được nhiều người biết đến khi tham gia chương trình Quý ông hoàn mỹ. Với ngoại hình nổi bật, vóc dáng săn chắc cùng những hình xăm cá tính, anh nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Tại chương trình, Hải Anh là học trò của siêu mẫu Xuân Lan và lọt vào vòng chung kết. Dù màn thể hiện từng tạo ra những ý kiến trái chiều, cuộc thi vẫn giúp anh được đông đảo khán giả biết đến.

Sau đó, Hải Anh tiếp tục thử sức với diễn xuất qua các dự án như Hùng Long Phong Bá và Đèn âm hồn.

Ngoại hình góc cạnh, nhiều hình xăm cùng phong thái mạnh mẽ khiến anh thường được lựa chọn cho những nhân vật giang hồ, phản diện hoặc có cá tính gai góc.

Tuy nhiên, nam diễn viên từng thừa nhận bản thân là người bước vào nghề diễn từ một hướng đi khác. Anh mong muốn tiếp tục học hỏi, trau dồi kỹ năng để có thể đảm nhận những dạng vai đa dạng hơn thay vì chỉ gắn với hình ảnh dữ dằn.

Ngoài đời mê Hello Kitty, thích trà sữa

Trái ngược hoàn toàn với vai Mony trong Trại buôn người, Kore Hải Anh ngoài đời lại có nhiều sở thích đáng yêu.

Nam diễn viên từng chia sẻ bản thân thích xem phim hoạt hình Doraemon, chương trình hài Mr. Bean và đặc biệt yêu thích trà sữa nhiều trân châu. Không chỉ vậy, anh còn có sở thích sưu tầm, chơi những món đồ dễ thương như thú nhồi bông. Trên mạng xã hội, Hải Anh không ngại chia sẻ hình ảnh bên những chú gấu bông với đủ kiểu dáng, màu sắc.

Sự đối lập giữa ngoại hình xăm trổ, cơ bắp và những sở thích này khiến nhiều người hài hước nhận xét anh có giao diện “hổ báo” nhưng hệ điều hành “Hello Kitty”.

Ngoài những sở thích cá nhân, Hải Anh còn được biết đến với tính cách vui vẻ, hài hước và hướng ngoại. Anh thường chia sẻ những nội dung mang tính giải trí, những khoảnh khắc đời thường hoặc các câu chuyện hậu trường trên trang cá nhân.

Một chi tiết khác từng khiến khán giả bất ngờ là Hải Anh đã làm cha. Khi tham gia Quý ông hoàn mỹ năm 2022, anh tiết lộ mình là bố đơn thân. Nam diễn viên cho biết bản thân không phải người dễ rơi nước mắt, nhưng mỗi khi nhắc đến con trai, anh lại trở nên xúc động. Tình cảm dành cho con là một phần quan trọng trong cuộc sống của Hải Anh.

Sau khi làm cha, anh cũng dần hiểu hơn những lo lắng trước đây của mẹ khi không muốn con trai theo nghề nghệ thuật. Những điều từng khiến anh cảm thấy bị ngăn cản giờ được nhìn nhận như sự quan tâm và kỳ vọng của gia đình.

Hiện tại, Kore Hải Anh thường xuyên cập nhật các hoạt động liên quan đến Trại buôn người, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi trong cuộc sống.

Vai Mony tiếp tục nối dài danh sách những nhân vật gai góc mà Hải Anh từng đảm nhận. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh phản diện lạnh lùng trên màn ảnh lại là một người đàn ông có nhiều sở thích dễ thương, yêu thương con trai và luôn mong muốn phát triển hơn trong sự nghiệp diễn xuất.