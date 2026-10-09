Hoa hậu Thái Lan giữa dàn trai tài gái sắc Việt Nam

Tối 8/10, lễ công chiếu bộ phim trinh thám hài Án mạng xém hoàn hảo diễn ra tại TPHCM với sự góp mặt của hàng chục nghệ sĩ, khách mời như Anh Tú Atus, DJ Mie, Vũ Ngọc Anh, Huy Khánh, Thùy Giang, Long Đẹp Trai, Lương Gia Huy, NSƯT Công Ninh, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Huyền Baby, Song Luân, Hạnh Sino, Thiều Bảo Trâm... Sự xuất hiện của hai khách mời là Hoa hậu Hòa Bình Thái Lan Engfa Waraha và nam diễn viên Luke Ishikawa càng khiến không khí sự kiện thêm nóng hơn.

Với tư cách là nam chính, diễn viên Anh Tú Atus bày tỏ sự xúc động khi khách mời đến rất đông dù thời tiết không thuận lợi. Trong phim Anh Tú vào vai Đại - thám tử tư có vẻ ngoài lạnh lùng, suy nghĩ thực tế, nhưng chân thành và có tinh thần nghĩa hiệp.

Nhà sản xuất tiết lộ Án mạng xem hoàn hảo không chỉ có phiên bản Việt, các nhà làm phim Thái Lan đã mua lại dự án và chuẩn bị thực hiện bản remake. "Đây là niềm vui, cũng là bước tiến trong hành trình mang những nội dung do người Việt Nam sáng tạo ra để tiếp cận khán giả thế giới". Sự kiện ra mắt đánh dấu sự kết nối đặc biệt giữa những người làm điện ảnh Việt Nam và Thái Lan. Hoa hậu Hòa Bình Thái Lan Engfa Waraha và nam diễn viên Luke Ishikawa sẽ là hai ngôi sao góp mặt trong phiên bản Thái Lan của Án mạng xem hoàn hảo.

Engfa Waraha đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 và giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Sau khi đăng quang, Engfa hướng theo con đường trở thành ca sĩ, diễn viên, tham gia nhiều bộ phim ở Thái Lan. Cô còn là giám đốc quốc gia của cuộc thi Miss Grand Thailand.

Nữ chính do DJ Mie thể hiện. Cô xuất hiện nổi bật với chiếc đầm đỏ tôn làn da trắng sứ. Mie hào hứng khi bộ phim được thực hiện phiên bản Thái Lan. "Nếu được mời tham gia bản Thái, Mie luôn sẵn sàng 100%, thậm chí là đóng miễn phí luôn", cô nói.

Nữ diễn viên Vũ Ngọc Anh khoe vẻ đẹp gợi cảm tại buổi ra mắt phim. Trong Án mạng xém hoàn hảo, Ngọc Anh thể hiện vai Yến, được cho là đã ngoại tình với nhân vật Khang do Ma Ran Đô thủ vai, từ đó mở ra câu chuyện theo dõi đánh ghen.

Dàn khách mời gây chú ý tại sự kiện lần lượt là Hạnh Sino, Huyền Baby, Liên Bỉnh Phát và Ninh Dương Lan Ngọc. Các nghệ sĩ hào hứng với thể loại trinh thám kết hợp hài.

Án mạng xém hoàn hảo xoay quanh Trinh (DJ Mie) - một TikToker ngôn tình triệu view vì nghi ngờ bạn trai ngoại tình nên đã thuê Đại (Anh Tú Atus) - một thám tử "mỏ hỗn" nhưng lại cực kỳ "xui nghề" để điều tra. Từ phi vụ bắt ghen tưởng như đơn giản, cả hai vô tình bị cuốn vào một vụ án mạng bí ẩn tại phim trường. Họ đối diện với hàng loạt tình huống dở khóc dở cười và ranh giới mong manh của sự thật.

Trước buổi ra mắt, Án mạng xém hoàn hảo từng gây chú ý với những đoạn trailer có tiết tấu nhanh, hé lộ phim hậu trường với những cảnh rượt đuổi, đối đầu và án mạng, đồng thời đặt ra hàng loạt câu hỏi về danh tính hung thủ.