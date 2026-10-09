Cô gái bán mắt kính lọt đề cử Top gương mặt đẹp nhất thế giới, từng bị chê bai ngoại hình vẫn 'lột xác' thành hoa hậu

Sinh năm 2000 tại Tây Ninh, Đoàn Thiên Ân từng được gọi là “hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam” bởi tuổi thơ nhiều thiếu thốn và những biến cố gia đình.

Sau khi mẹ qua đời vì ung thư, cô trở thành chỗ dựa tinh thần cho bố. Hai bố con sống trong căn phòng trọ rộng khoảng 20m² tại TP.HCM. Trong thời gian đi học, Thiên Ân tranh thủ làm thêm nhiều công việc để phụ giúp bố trang trải cuộc sống.

Năm 2018, cô vượt qua nhiều thí sinh để đăng quang cuộc thi Nữ sinh Áo dài. Bốn năm sau, người đẹp tiếp tục ghi dấu ấn khi giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 (Miss Grand Vietnam 2022), vượt qua 49 thí sinh khác.

Đoàn Thiên Ân đến từ Long An, sở hữu chiều cao 1,75m cùng số đo ba vòng 88,5-67,5-98cm. Trước khi đăng quang hoa hậu, cô từng làm việc tại một cửa hàng mắt kính ở TP.HCM.

Ít người biết rằng, Thiên Ân từng giảm 15kg chỉ trong 4 tháng, từ 75kg xuống còn 60kg. Quá trình giảm cân nhanh khiến cô bị rạn da và phải đối mặt với nhiều bình luận tiêu cực về ngoại hình.

Tuy nhiên, thay vì để những lời chê bai khiến bản thân tự ti, người đẹp lựa chọn học cách yêu thương chính mình và biến những mặc cảm thành động lực để thay đổi.

Chỉ 3 ngày sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, Thiên Ân đã đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International. Dù nhận được nhiều kỳ vọng, cô dừng chân ở Top 20 nhờ chiến thắng giải bình chọn Country's Power of the Year (Sức mạnh Quốc gia của năm).

Thời điểm đó, chủ tịch cuộc thi Miss Grand International từng cho biết Thiên Ân không lọt Top 10 vì chưa đáp ứng tiêu chí hình thể. Phát ngôn này vấp phải phản ứng từ nhiều khán giả, một bộ phận cho rằng nhận xét mang tính miệt thị ngoại hình và kêu gọi tẩy chay cuộc thi.

Sau cuộc thi sắc đẹp, Thiên Ân dần mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất. Dấu ấn của cô trong phim Nụ hôn bạc tỷ giúp người đẹp được đạo diễn Lê Thiện Viễn chú ý và mời thử vai trong dự án Hẹn em ngày nhật thực.

Theo yêu cầu của đạo diễn, Thiên Ân không trang điểm trong phần lớn các phân cảnh, giữ nguyên những đường nét tự nhiên trên gương mặt.

Diện mạo mộc mạc được nhận xét phù hợp với hình tượng nhân vật, giúp cô thể hiện cảm xúc chân thật hơn trên màn ảnh. Trong khi đó, ngoài đời, nàng hậu vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài rạng rỡ và cuốn hút.

Gần đây, Đoàn Thiên Ân tiếp tục thu hút sự chú ý khi góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Bên cạnh cô, nhiều nghệ sĩ Việt Nam khác cũng xuất hiện trong danh sách này, như Hoa hậu Kỳ Duyên, Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc, Tam Triều Dâng và Thanh Hằng.

Đầu tháng 9, trong chuyến du lịch tại Hà Nội, Kỳ Duyên và Thiên Ân cùng chia sẻ loạt ảnh diện bikini khoe vóc dáng trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Ở tuổi 26, sau 4 năm hoạt động nghệ thuật kể từ khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, Thiên Ân đã có nhiều dấu mốc đáng nhớ. Từ một cô gái có hoàn cảnh khó khăn, cô từng bước khẳng định bản thân trong lĩnh vực giải trí, xây dựng cuộc sống ổn định và ngày càng tự lập.