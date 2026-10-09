Dàn diễn viên Reply 1988 hội ngộ sau 11 năm

Ngày 8/10, Park Bo Gum thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh hội ngộ cùng dàn diễn viên Reply 1988 - Lời Hồi Đáp 1988 nhân dịp sinh nhật Choi Taek, nhân vật do anh đảm nhận trong bộ phim. Cuộc gặp gỡ của dàn diễn viên sau nhiều năm khiến khán giả bồi hồi, đặc biệt khi tác phẩm đình đám này vừa bước sang cột mốc 11 năm kể từ ngày lên sóng.

Trên trang cá nhân, Park Bo Gum đăng tải bức ảnh chụp chung của các thành viên trong đoàn phim tại buổi hội ngộ, đồng thời chia sẻ khoảnh khắc selfie cùng nam diễn viên Choi Moo Sung, người vào vai bố của Choi Taek trong phim. Kèm theo những hình ảnh, anh viết: "Con hẻm vẫn như thế, dùng thời gian để tạo nên những người bạn".

Park Bo Gum chia sẻ ảnh gặp lại các thành viên trong đoàn phim Reply 1988 nhân dịp sinh nhật Choi Taek.

Đáng chú ý, Park Bo Gum lựa chọn đăng bài vào lúc 22h08 ngày 8/10. Đây là cách nam diễn viên tạo dấu ấn riêng cho lời chúc mừng sinh nhật nhân vật Choi Taek, bởi ngày 8/10 cũng chính là ngày sinh của nhân vật này trong Reply 1988. Chi tiết nhỏ nhưng đầy dụng ý cho thấy sự trân trọng mà anh dành cho vai diễn từng để lại dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp.

Năm nay cũng đánh dấu 11 năm Reply 1988 ra mắt khán giả. Trước đó, Park Bo Gum là người chủ động khởi xướng và góp phần đưa dàn diễn viên trở lại trong chương trình đặc biệt Reply 1988: Chuyến MT kỷ niệm 10 năm. Buổi hội ngộ không chỉ gợi nhắc những kỷ niệm trên phim trường mà còn mang đến nhiều khoảnh khắc xúc động. Trong chương trình, Park Bo Gum đã ôm Lee Hye Ri, nữ diễn viên thủ vai Duk Sun, và cả hai không giấu được những giọt nước mắt.

Reply 1988 lấy bối cảnh khu phố Ssangmun-dong ở Seoul năm 1988, xoay quanh tình bạn, tình thân và cuộc sống của những gia đình hàng xóm.

Ra mắt năm 2015, Reply 1988 là phần thứ ba trong loạt phim Reply của đài tvN, lấy bối cảnh khu phố Ssangmun-dong ở Seoul vào năm 1988. Tác phẩm xoay quanh cuộc sống của năm gia đình hàng xóm cùng nhóm bạn thân gồm Sung Duk Sun, Kim Jung Hwan, Sung Sun Woo, Ryu Dong Ryong và Choi Taek. Từ những câu chuyện đời thường, bộ phim khắc họa tình bạn tuổi trẻ, tình cảm gia đình và sự gắn bó giữa những người hàng xóm trong một khu phố bình dị.

Bên cạnh Park Bo Gum, bộ phim còn có sự tham gia của Lee Hye Ri, Ryu Jun Yeol, Go Kyung Pyo và Lee Dong Hwi. Dàn diễn viên cùng câu chuyện gần gũi đã giúp Reply 1988 trở thành một trong những tác phẩm truyền hình Hàn Quốc được khán giả yêu mến lâu dài. Sau một thập kỷ, cuộc hội ngộ của các diễn viên tiếp tục khơi gợi hoài niệm về bộ phim cũng như tình bạn giữa những nhân vật từng gắn bó với nhiều thế hệ người xem.