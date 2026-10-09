Mỹ nhân từng nổi tiếng chỉ nhờ một bức ảnh thẻ, 25 tuổi đã tự mua nhà, nay chuộng bikini khoe dáng quyến rũ

Lê Lý Lan Hương là một trong những hot girl từng nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ nhan sắc nổi bật. Cuối năm 2013, hình ảnh thẻ của cô bất ngờ được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Thời điểm đó, Lan Hương đang là sinh viên Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Gương mặt thanh tú, làn da trắng cùng vẻ đẹp trong trẻo giúp cô được nhiều người gọi bằng biệt danh “hot girl ảnh thẻ” hay “búp bê ảnh thẻ”.

Hơn một thập kỷ trôi qua, Lan Hương vẫn nhận được sự chú ý mỗi khi chia sẻ hình ảnh mới. Tuy nhiên, thay vì phong cách ngây thơ, nữ tính như trước, cô ngày càng yêu thích những trang phục hiện đại, gợi cảm và tôn vóc dáng.

"Hot girl ảnh thẻ" ngày càng gợi cảm ở tuổi 32

Mới đây, Lan Hương gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện bikini trong chuyến nghỉ dưỡng. Người đẹp lựa chọn bộ áo tắm hai mảnh màu xanh lục bảo, kết hợp những đường viền sáng màu và kiểu dáng tôn đường cong.

Cô phối thêm vòng cổ ngọc trai, vòng tay bản lớn cùng mái tóc uốn sóng buông xõa, tạo nên vẻ ngoài nổi bật nhưng không quá cầu kỳ.

Trên trang cá nhân, Lan Hương thường xuyên chia sẻ những hình ảnh diện bikini trong các chuyến du lịch. Cô yêu thích nhiều kiểu áo tắm khác nhau, từ thiết kế đơn sắc đến những mẫu có họa tiết trẻ trung.

Không chỉ mặc bikini khi đi biển, người đẹp còn kết hợp áo tắm với quần jeans, chân váy hoặc quần ống rộng để tạo nên những bộ trang phục mang phong cách năng động.

Trong cuộc sống thường ngày, Lan Hương chuộng áo hai dây, croptop, váy ôm sát và những thiết kế khoe khéo vóc dáng. Cô thường lựa chọn cách phối đồ đơn giản, kết hợp phụ kiện để tạo điểm nhấn.

Ở tuổi 32, hot girl ảnh thẻ năm nào được nhận xét ngày càng trưởng thành, tự tin và quyến rũ. Dù thay đổi phong cách, cô vẫn giữ được những đường nét gương mặt từng giúp mình nổi tiếng.

Tự mua nhà ở tuổi 25, thường xuyên du lịch nước ngoài

Bên cạnh nhan sắc, cuộc sống hiện tại của Lan Hương cũng nhận được sự quan tâm. Theo những thông tin từng chia sẻ, người đẹp đã tự mua được nhà ở tuổi 25 bằng thành quả lao động của bản thân. Đây được xem là một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc sống của cô.

Hiện Lan Hương tập trung vào công việc kinh doanh thời trang và làm mẫu ảnh. Cô không xuất hiện quá thường xuyên trong các hoạt động giải trí mà chủ yếu cập nhật hình ảnh đời thường trên mạng xã hội.

Ngoài công việc, Lan Hương dành thời gian đi du lịch, khám phá những địa điểm mới. Cô từng chia sẻ hình ảnh trong các chuyến đi Singapore, Nhật Bản và nhiều khu nghỉ dưỡng. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp lại mang đến những cách phối trang phục khác nhau, từ thanh lịch, nữ tính đến trẻ trung, gợi cảm.

Sau hơn 10 năm kể từ khi nổi tiếng với bức ảnh thẻ, Lê Lý Lan Hương đã có nhiều thay đổi trong phong cách và cuộc sống. Ở tuổi 32, cô vẫn duy trì sức hút riêng nhờ nhan sắc nổi bật, gu thời trang đa dạng và hình ảnh một người phụ nữ độc lập.

Ảnh: FBNV