Gia đình Beckham tránh mặt nhau ở Paris

Tuần lễ thời trang Paris Xuân/Hè 2027 đưa các thành viên nhà Beckham đến cùng một thành phố, nhưng không tạo ra cuộc đoàn tụ nào.

Trong khi David Beckham cùng 2 con trai Romeo, Cruz và con gái Harper có mặt tại buổi trình diễn của Victoria ngày 2/10, Brooklyn Beckham và vợ Nicola Peltz lại lựa chọn những sự kiện riêng.

Brooklyn Beckham không dự show của mẹ

Theo Hola!, Romeo và Cruz dự tiệc kỷ niệm một năm thành lập EE72 tại nhà hàng L’Avenue hôm 2/10. Họ tạo dáng chụp ảnh bên trong địa điểm này, sau đó được bắt gặp dạo phố Paris.

Một ngày sau, Brooklyn và Nicola cũng xuất hiện tại L’Avenue để mừng sinh nhật Bradley, anh trai của nữ diễn viên. Theo People, cặp đôi đến Paris từ đầu tháng 10, dự show Balenciaga và sự kiện của thương hiệu trang sức Messika hôm 1/10, đồng thời dành thời gian bên gia đình Nicola.

Việc các anh em nhà Beckham cùng xuất hiện tại Paris, thậm chí lui tới một địa điểm trong những ngày khác nhau, càng khiến sự vắng mặt của Brooklyn tại show thời trang của mẹ được chú ý.

Trong khi các thành viên trong gia đình có mặt ủng hộ show thời trang của Victoria Beckham, Brooklyn Beckham lại xây dựng lịch trình riêng với vợ. Ảnh: @victoriabeckham, @brooklynpeltzbeckham/IG.

Ngày 2/10, Victoria Beckham giới thiệu bộ sưu tập Xuân/Hè 2027 tại Conciergerie, công trình lịch sử từng là nhà tù nơi Marie Antoinette bị giam giữ. David Beckham cùng các con Romeo, Cruz và Harper có mặt ở hàng ghế đầu để ủng hộ nhà thiết kế. Bạn gái của 2 con trai cũng tham dự sự kiện.

Theo Reuters, bộ sưu tập mới của Victoria gồm những chiếc váy mỏng nhẹ, quần ống rộng, túi xách cỡ lớn, các bộ suit phom rộng với phần độn vai nổi bật. Các thiết kế sử dụng tông xanh lá, xanh dương, kết hợp đường cắt phóng khoáng với những chi tiết nữ tính.

Trong khi gia đình tập trung tại buổi trình diễn, Brooklyn và Nicola không xuất hiện. Cặp đôi được bắt gặp hôn nhau trên đường phố Paris và chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư trên mạng xã hội. Nicola còn đăng ảnh bữa tối với món spaghetti trong thời điểm buổi trình diễn của mẹ chồng diễn ra.

Đây không phải lần đầu Brooklyn vắng mặt tại sự kiện quan trọng của Victoria. Anh và Nicola cũng không tham dự các show của nhà thiết kế tại Paris vào tháng 10/2025 và tháng 3/2026. Brooklyn còn vắng mặt trong tiệc sinh nhật tuổi 50 của David Beckham, lễ kỷ niệm ngôi sao của cựu danh thủ trên Đại lộ Danh vọng Hollywood hồi tháng 6/2026 và sinh nhật lần thứ 15 của em gái Harper.

Sự đối lập tại Paris vì thế càng thu hút sự quan tâm. Một bên là hình ảnh gia đình Beckham cùng xuất hiện để ủng hộ sự nghiệp thời trang của Victoria, bên kia là Brooklyn và Nicola tiếp tục xây dựng lịch trình riêng, dù ở trong cùng không gian của một sự kiện quốc tế.

Đối với Victoria, buổi trình diễn tại Paris là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển thương hiệu mang tên mình. Theo Reuters, doanh nghiệp thời trang và làm đẹp của cô ghi nhận lợi nhuận hoạt động 7,3 triệu bảng Anh (khoảng 250 tỷ đồng) trong năm 2025, lần đầu có lãi kể từ khi thành lập năm 2008. Doanh thu từ thời trang, đồ da, mỹ phẩm và nước hoa tăng 15%, lên 129,8 triệu bảng Anh (khoảng 4,4 nghìn tỷ đồng).

David Beckham cũng công khai thể hiện sự tự hào với vợ sau buổi diễn. Trong bài đăng trên Instagram, anh chúc mừng Victoria, ca ngợi sự thanh lịch, đam mê và cách cô truyền tải cảm xúc thông qua trang phục. Bài viết đi kèm hình ảnh của cặp đôi tại sự kiện.

Trong bối cảnh đó, sự vắng mặt của con trai cả càng khiến những bức ảnh gia đình tại hàng ghế đầu mang ý nghĩa khác thường.

Từng là gương mặt thân quen

Nhìn lại lịch sử các show thời trang của Victoria Beckham, Brooklyn từng là gương mặt quen thuộc trên hàng ghế đầu. Theo The Guardian, năm 2014, khi Victoria giới thiệu bộ sưu tập Thu/Đông tại Tuần lễ thời trang New York, Brooklyn cùng 2 em trai Romeo, Cruz và bố David lần đầu theo dõi mẹ trình diễn bộ sưu tập. Thời điểm đó, Victoria muốn các con hiểu công việc của mẹ, bởi trước đó các cậu bé chưa từng dự show thời trang của bà.

Brooklyn Beckham từng là gương mặt quen thuộc trên hàng ghế đầu, thậm chí cùng vợ tham dự show thời trang của mẹ. Ảnh: WireImage.

Những năm sau, Brooklyn tiếp tục xuất hiện tại các buổi trình diễn của mẹ ở New York và London. British Vogue ghi nhận anh dự show Xuân/Hè 2018 của Victoria tại New York vào tháng 9/2017. Tháng 2/2018, anh tiếp tục có mặt tại show Thu/Đông 2018.

Đến tháng 9/2018, cả 4 người con của David và Victoria đều tham dự show kỷ niệm 10 năm thương hiệu của mẹ tại London. Tháng 9/2019, Brooklyn lại ngồi hàng ghế đầu cùng bố và các em tại show Xuân/Hè 2020 của Victoria ở London.

Sau khi kết hôn với Nicola Peltz năm 2022, Brooklyn tiếp tục đồng hành cùng vợ tại các show của mẹ. Tháng 9/2022, cả 2 có mặt tại buổi trình diễn Xuân/Hè 2023 của Victoria ở Paris, đánh dấu lần đầu nhà thiết kế đưa thương hiệu vào lịch trình Tuần lễ thời trang Paris.

Brooklyn và Nicola tiếp tục dự show Thu/Đông 2023 của Victoria tại Paris vào tháng 3/2023. Sang tháng 3/2024, cả 2 có mặt tại show Thu/Đông 2024. Đến tháng 9 cùng năm, họ tiếp tục xuất hiện tại buổi trình diễn Xuân/Hè 2025.

Từng là gương mặt quen thuộc trên hàng ghế đầu trong show thời trang của mẹ, Brooklyn liên tục vắng mặt trong những mùa mốt gần đây, thậm chí không dự buổi trình diễn mới nhất dù cùng ở Paris. Sự việc tất yếu gây bàn tán tại kinh đô thời trang châu Âu.