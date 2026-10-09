'Con rể quốc dân Việt Nam' Jung Il Woo mở rộng hành trình tại Việt Nam với dự án điện ảnh mới

Từ “Gia đình là số 1” đến tình cảm đặc biệt của khán giả Việt

Với thế hệ khán giả 8X, 9X, Jung Il Woo gắn liền với hình ảnh Lee Yoon Ho trong “Gia đình là số 1” – một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam. Sau đó, những tác phẩm như “Mặt trăng ôm mặt trời” tiếp tục giúp tên tuổi Jung Il Woo duy trì sức hút với khán giả Việt.

Nhiều năm sau, lượng người yêu mến nam diễn viên không chỉ được duy trì mà còn tiếp tục mở rộng sang thế hệ khán giả trẻ. Những dự án mới tại Việt Nam đang trở thành cầu nối để Jung Il Woo đến gần hơn với công chúng.

Jung Il Woo gắn liền với hình ảnh Lee Yoon Ho trong phim “Gia đình là số 1” rất nổi tiếng tại Việt Nam

Năm 2025, Jung Il Woo trở lại màn ảnh Việt qua “Mang mẹ đi bỏ”, bộ phim hợp tác Việt – Hàn do đạo diễn Mo Hong Jin thực hiện. Trong phim, anh đảm nhận vai Jeong Min – người chồng Hàn Quốc thời trẻ của nhân vật Hạnh do nghệ sĩ Hồng Đào thủ vai. Bộ phim đạt doanh thu 171 tỷ đồng tại phòng vé Việt, trở thành một trong những dự án hợp tác Việt – Hàn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Đáng chú ý, Jung Il Woo chủ động học tiếng Việt để thể hiện một số câu thoại trong phim. Anh cũng trực tiếp đến Việt Nam tham gia họp báo, cinetour và giao lưu cùng khán giả tại các rạp chiếu vào tháng 7/2025.

Trước và sau các dự án nghệ thuật, Jung Il Woo nhiều lần lựa chọn Việt Nam làm điểm đến cho những chuyến đi cá nhân. Anh từng tự lên lịch trình khám phá Hà Nội, Sa Pa, Đà Nẵng, Hội An; dạo phố, trải nghiệm văn hóa địa phương và thưởng thức những món ăn quen thuộc như phở, bánh mì, cơm tấm. Những hình ảnh đời thường được nam diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội thường nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn từ người hâm mộ.

Jung Il Woo và các diễn viên Việt Nam trong "Mang mẹ đi bỏ"

Jung Il Woo thậm chí nhiều lần sử dụng tiếng Việt trên mạng xã hội và ngẫu hứng “hẹn kèo” với fan Việt đi ăn lẩu, ăn phở. Chính sự gần gũi và tự nhiên này khiến biệt danh “chàng rể Việt quốc dân” ngày càng trở nên quen thuộc. Tình cảm ấy cũng được thể hiện qua những hoạt động cộng đồng. Tháng 3/2025, với vai trò Đại sứ của Hội Chữ thập đỏ, Jung Il Woo có chuyến công tác xã hội tại TP.HCM, gặp gỡ và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2026, trong vai trò khách mời quốc tế đặc biệt tại Running Man Vietnam 2026, nam diễn viên nhanh chóng hòa nhập cùng 7 thành viên Gia tộc R. Jung Il Woo giành chiến thắng chung cuộc trong tập 9 và nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ hình ảnh thân thiện, nhiệt huyết và không ngại “lăn xả”. Sự chân thành của Jung Il Woo khi vượt qua rào cản ngôn ngữ và quốc tịch để hòa nhập tự nhiên vào một chương trình giải trí nước ngoài cũng được chứng minh qua những chỉ số khách quan. Ngay sau khi chương trình phát sóng, anh đã hai tuần liên tiếp đứng thứ 3 trong “Bảng xếp hạng mức độ chú ý hằng tuần dành cho nghệ sĩ chương trình giải trí Việt Nam”, qua đó khẳng định sức hút ổn định của mình.

Một Jung Il Woo thân thiện, lăn xả trong Running Man Việt Nam

Từ hình ảnh một tài tử Hàn Quốc quen thuộc trên màn ảnh, Jung Il Woo tiếp tục tạo thêm một kết nối mới với khán giả Việt bằng chính tính cách đời thường và tinh thần sẵn sàng hòa mình vào văn hóa bản địa.

Sau thành công đầu tiên, bộ ba của "Mang mẹ đi bỏ" gồm đạo diễn Mo Hong Jin, Tuấn Trần và Jung Il Woo tiếp tục tái hợp trong một dự án điện ảnh mới có quy mô hoành tráng hơn, “Đường về nhà” (On My Way Home). Dự án vừa làm lễ khởi quay và sẽ mở rộng quy mô với phần lớn bối cảnh được thực hiện tại Hàn Quốc. Phim dự kiến ra mắt khán giả Việt Nam vào tháng 8/2027. Công chúng đang chờ đợi những thành quả ý nghĩa mới mà Jung Il Woo sẽ tạo nên thông qua tác phẩm này.

Fan meeting tại Việt Nam: Món quà cho cột mốc 20 năm sự nghiệp

Năm 2026 đánh dấu 20 năm kể từ khi Jung Il Woo chính thức debut. Sau những dấu ấn đặc biệt từ “Mang mẹ đi bỏ” và “Running Man Vietnam”, nam diễn viên cho biết anh và ê-kíp đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động giao lưu dành riêng cho người hâm mộ Việt Nam, trong đó có một buổi fan meeting.

Cộng đồng người hâm mộ (fandom) của Jung Il Woo tại Việt Nam được đánh giá là một trong những cộng đồng trung thành, nhiệt huyết và có sự gắn kết vô cùng đặc biệt với thần tượng. Sức hút này không chỉ đến từ các bộ phim kinh điển của anh mà còn xuất phát từ tình cảm chân thành, biến mối quan hệ giữa nam tài tử và fan Việt trở nên thân thiết như "người nhà".

Nam diễn viên và ê-kíp đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động giao lưu dành riêng cho người hâm mộ Việt Nam

Nhờ vai diễn huyền thoại Lee Yoon Ho trong bộ phim quốc dân "Gia đình là số 1", anh sở hữu lượng fan trung thành thuộc thế hệ 8X, 9X. Đến nay, thông qua các dự án điện ảnh Việt - Hàn mới như "Mang mẹ di bỏ" hay chương trình Running Man Vietnam, fandom tiếp tục kết nạp thêm một lượng lớn người hâm mộ trẻ tuổi thuộc thế hệ Gen Z.

Hiện tại, Jung Il Woo cho biết anh và ê-kíp đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho sự kiện này. Phía cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam cũng đã rục rịch triển khai các bước khảo sát số lượng, địa điểm sơ bộ để phối hợp hỗ trợ ban tổ chức tốt nhất.