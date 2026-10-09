Điều không ai làm được như nghệ sĩ Vân Dung

Nghệ sĩ Vân Dung đang sở hữu thành tích đáng chú ý trên màn ảnh rộng khi cả ba phim điện ảnh đầu tiên trong hành trình này đều vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Không xuất hiện quá dày đặc tại rạp, nữ nghệ sĩ vẫn ghi dấu ấn qua những tác phẩm ăn khách, mở ra hướng phát triển mới sau nhiều năm gắn bó với sân khấu và truyền hình.

Nghệ sĩ Vân Dung sinh năm 1975, là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều chương trình hài, đặc biệt là Gặp nhau cuối năm - Táo Quân. Với hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ xây dựng được phong cách diễn xuất riêng nhờ biểu cảm linh hoạt, lối thoại tự nhiên và khả năng tạo tiếng cười duyên dáng.

Nghệ sĩ Vân Dung sở hữu thành tích phòng vé đáng chú ý dù chỉ mới bước vào lĩnh vực điện ảnh. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, điện ảnh lại là lĩnh vực mà Vân Dung thử sức tương đối muộn. Năm 2023, khi khoảng 48 tuổi, cô góp mặt trong Quỷ Cẩu, bộ phim kinh dị đạt doanh thu khoảng 108,4 tỷ đồng. Đây là cột mốc đáng chú ý, mở ra hành trình mới của nữ nghệ sĩ trên màn ảnh rộng.

Hai năm sau, Vân Dung tiếp tục xuất hiện trong Quỷ Nhập Tràng. Tác phẩm ghi nhận doanh thu khoảng 150 tỷ đồng, trở thành một trong những phim kinh dị Việt nổi bật tại phòng vé năm 2025. Sự góp mặt của nữ nghệ sĩ trong bộ phim cho thấy cô có thêm cơ hội phát huy kinh nghiệm diễn xuất ở một thể loại khác với sở trường hài kịch.

Đến năm 2026, Quỷ Nhập Tràng 2 tiếp tục nối dài thành tích khi thu về khoảng 134 tỷ đồng. Như vậy, ba bộ phim có sự tham gia của Vân Dung lần lượt vượt mốc 100 tỷ đồng, với tổng doanh thu khoảng 392,4 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là Vân Dung không cần xuất hiện liên tục trên màn ảnh rộng để tạo sự chú ý. Những vai diễn trong dòng phim kinh dị giúp nữ nghệ sĩ phát huy khả năng biểu cảm, tạo ra những tình huống vừa căng thẳng vừa có màu sắc riêng. Kinh nghiệm lâu năm trên sân khấu cũng là lợi thế để cô xử lý lời thoại, nhịp diễn và tương tác với các bạn diễn.

Dẫu vậy, doanh thu phòng vé là thành tích chung của cả bộ phim, không thể quy hoàn toàn cho một diễn viên. Chuỗi phim trăm tỷ vẫn là dấu mốc đáng ghi nhận, đồng thời cho thấy Vân Dung đang có những bước tiến tích cực ở lĩnh vực từng ít gắn bó.

Nghệ sĩ Vân Dung góp mặt trong phim mới cuối năm 2026.

Sau ba tác phẩm liên tiếp vượt mốc 100 tỷ đồng, Vân Dung chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với Án Mạng Karaoke, dự kiến khởi chiếu ngày 30/10/2026. Bộ phim mang màu sắc trinh thám, hài, mở ra thử thách mới cho nữ nghệ sĩ sau chuỗi dự án thiên về kinh dị.

Việc chuyển sang một thể loại khác có thể giúp Vân Dung tiếp tục làm mới hình ảnh, đồng thời cho thấy cô không muốn giới hạn bản thân trong một màu sắc diễn xuất nhất định. Đây cũng là cơ hội để nữ nghệ sĩ chứng minh sức hút qua những câu chuyện và dạng nhân vật đa dạng hơn.

Liệu Án Mạng Karaoke có tiếp tục cán mốc 100 tỷ đồng, giúp Vân Dung giữ vững phong độ phòng vé? Câu trả lời vẫn cần chờ kết quả phát hành. Tuy nhiên, với ba tác phẩm liên tiếp đạt doanh thu trăm tỷ, nữ nghệ sĩ đang có một khởi đầu đáng chú ý tại điện ảnh, dù bước vào lĩnh vực này muộn hơn nhiều đồng nghiệp.