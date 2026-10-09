Quách Ngọc Ngoan bất ngờ khoe giọng hát bằng tiếng Khmer cùng 'dàn sao' phim 'Trại buôn người'

Với Ánh sao đêm Dolta (remix), Võ Đình Hiếu, Quách Ngọc Ngoan, Trần Minh Hoàng, Danis Nguyễn, Yuno Bigboy cùng nhiều thành viên trong ê kíp cùng hòa giọng, nhảy múa và tạo nên không khí rộn ràng. MV được phát hành trong thời điểm Trại buôn người ghi nhận cột mốc doanh thu hơn 350 tỷ đồng, tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả sau thời gian ra mắt.

Bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Sơn Ngọc Hoàng, sau đó được làm mới với phần hòa âm, phối khí theo hướng remix/ EDM. Sự kết hợp này tạo ra một diện mạo trẻ trung cho ca khúc vốn mang màu sắc âm nhạc Khmer Nam Bộ

Ca khúc lấy cảm hứng từ không khí lễ hội Dolta, một nét văn hóa gắn với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ. Nội dung ca khúc hướng đến những điều gần gũi như tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, cuộc sống thanh bình và vẻ đẹp của vùng đất An Giang trong không khí lễ hội.

Một trong những điểm được chú ý trong MV là màn thể hiện của Quách Ngọc Ngoan. Nam diễn viên thủ vai phản diện Tài khiến khán giả ức chế. Tuy nhiên trong Ánh sao đêm Dolta (remix), anh xuất hiện với hình ảnh phóng khoáng hơn, trực tiếp tham gia phần hát và hòa mình vào không khí của ca khúc. Đặc biệt, việc thể hiện những câu hát bằng tiếng Khmer tạo nên một điểm nhấn thú vị cho phần trình diễn.

Bên cạnh Quách Ngọc Ngoan, Võ Đình Hiếu cũng gây chú ý với chất giọng mộc mạc và cách thể hiện những câu hát Khmer. Ngoài ra, các diễn viên như Trần Minh Hoàng, Danis Nguyễn, Steven Nguyễn, Kore Hải Anh, Khánh My… lại mang đến năng lượng trẻ trung cho MV. Những động tác vũ đạo được thực hiện theo tinh thần vui nhộn, không quá đặt nặng kỹ thuật.

Đáng chú ý, Yuno Bigboy góp mặt trong nhóm nghệ sĩ tham gia hòa giọng, tạo thêm màu sắc rap/hip hop vào tổng thể âm nhạc. Sự xuất hiện của rapper này bên cạnh các diễn viên góp phần mở rộng cách tiếp cận ca khúc, nhất là khi bản phối được xây dựng theo hướng remix hiện đại.