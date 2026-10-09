Mỹ nhân Cà Mau từng bán xôi phụ mẹ, nay là diễn viên phim hơn 500 tỷ, được đề cử đẹp nhất thế giới

TC Candler công bố thêm những ứng viên cho danh sách The 100 Most Beautiful Faces 2026 (100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026). Đáng chú ý, diễn viên Phương Anh Đào xuất hiện trong loạt đề cử mới, bên cạnh nhiều gương mặt nổi tiếng quốc tế.

Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên góp mặt trong danh sách đề cử nhan sắc thường niên của TC Candler. Trong hình ảnh được công bố, cô được giới thiệu với vai trò diễn viên và người mẫu.

Ngoài Phương Anh Đào, danh sách đề cử năm nay còn có nhiều nghệ sĩ Việt như Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn, Thúy Ngân, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, bởi Phương Anh Đào vốn được yêu mến nhờ vẻ đẹp tự nhiên, đường nét thanh tú cùng khả năng diễn xuất giàu cảm xúc.

Từ cô bé bán xôi phụ mẹ đến nữ diễn viên phim hơn 500 tỷ đồng

Phương Anh Đào tên đầy đủ là Đào Phương Anh Đào, sinh năm 1992, quê ở Bạc Liêu cũ, nay thuộc tỉnh Cà Mau.

Ít ai biết rằng trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh rộng, cô từng có tuổi thơ gắn với cuộc sống lao động của gia đình. Nữ diễn viên đã có thời gian bán xôi tại chợ để phụ giúp mẹ. Xuất phát điểm không quá thuận lợi nhưng Phương Anh Đào sớm bộc lộ niềm yêu thích với nghệ thuật. Cô theo học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và tốt nghiệp năm 2014.

Trước khi nổi tiếng với điện ảnh, người đẹp từng tham gia các bộ phim truyền hình, phim ngắn, quảng cáo và video ca nhạc. Năm 2015, cô gây chú ý với vai Misa trong sitcom Chiến dịch chống ế.

Năm 2018 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp khi Phương Anh Đào liên tiếp góp mặt trong các phim Em gái mưa, Nhắm mắt thấy mùa hè và Chàng vợ của em. Đặc biệt, vai Nhật Hạ trong Nhắm mắt thấy mùa hè giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm 2018.

Sau thành công ban đầu, Phương Anh Đào tiếp tục thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau trong Bằng chứng vô hình, Vô diện sát nhân, Tro tàn rực rỡ và Chiếm đoạt. Tuy nhiên, phải đến khi đảm nhận vai chính trong bộ phim Mai của đạo diễn Trấn Thành, tên tuổi cô mới thực sự bùng nổ với khán giả đại chúng.

Trong phim, Phương Anh Đào hóa thân thành Mai, người phụ nữ làm nghề massage, mang nhiều tổn thương và luôn khao khát một cuộc sống bình yên. Vai diễn đòi hỏi khả năng thể hiện tâm lý phức tạp, từ những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc đến đau khổ, tuyệt vọng. Màn thể hiện của nữ diễn viên nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Mai trở thành hiện tượng phòng vé Việt Nam năm 2024, đạt doanh thu hơn 500 tỷ đồng. Thành công này giúp Phương Anh Đào được khán giả biết đến rộng rãi hơn và khẳng định vị trí trong lĩnh vực điện ảnh. Với vai Mai, cô còn giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Đến năm 2026, Phương Anh Đào tiếp tục tái hợp Tuấn Trần trong phim Báu vật trời cho. Tác phẩm vượt mốc 103 tỷ đồng doanh thu, nối dài chuỗi dự án ăn khách có sự góp mặt của nữ diễn viên.

Cô cũng tham gia dự án Ngày con còn mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, đóng cùng nghệ sĩ Hồng Đào và nhiều gương mặt quen thuộc.

Tuổi 34 được khen là “nữ thần mặt mộc”, lần đầu nhận đề cử nhan sắc thế giới

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Phương Anh Đào còn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp tự nhiên, thanh lịch. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt hài hòa, đôi mắt giàu biểu cảm và nụ cười dịu dàng. Cô được nhiều khán giả ưu ái gọi là “nữ thần mặt mộc” nhờ diện mạo tươi tắn ngay cả khi trang điểm nhẹ.

Không chạy theo phong cách quá cầu kỳ, Phương Anh Đào thường lựa chọn những bộ trang phục thanh lịch, tôn dáng. Khi tham dự sự kiện, cô có thể xuất hiện với váy dạ hội quyến rũ, trong khi đời thường lại ưu tiên quần áo đơn giản, thoải mái.

Sự linh hoạt trong phong cách giúp nữ diễn viên phù hợp với nhiều hình ảnh khác nhau, từ nhẹ nhàng, nữ tính đến trưởng thành, sắc sảo.

Phương Anh Đào cũng chú trọng duy trì vóc dáng thông qua chế độ ăn uống và vận động. Yoga, chạy bộ là những hoạt động được cô lựa chọn để rèn luyện thể chất và giữ tinh thần tích cực. Nhan sắc của nữ diễn viên từng nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp. Đạo diễn Trấn Thành cũng từng công khai bày tỏ sự ấn tượng với ngoại hình của cô khi hợp tác trong dự án Mai.

Ở tuổi 34, Phương Anh Đào sở hữu sự nghiệp đáng chú ý với nhiều vai diễn được khán giả ghi nhận, đồng thời ngày càng tự tin với phong cách cá nhân.

Việc lần đầu được đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 là một dấu mốc mới đối với nữ diễn viên. Từ cô bé từng bán xôi phụ mẹ đến ngôi sao của những bộ phim doanh thu hàng trăm tỷ đồng, hành trình của Phương Anh Đào cho thấy sự thay đổi đáng kể sau nhiều năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật.