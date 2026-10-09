Lý do NSX 'Vì bạn xứng đáng' thay thế Quyền Linh

Ngày 9/10, nhà sản xuất chương trình Vì bạn xứng đáng thông báo về thời gian phát sóng của tập mở màn. Theo đó, tập đầu tiên sẽ ra mắt khán giả vào tối 26/10 trên VTV3, với sự dẫn dắt của MC Nguyên Khang.

Theo đơn vị, việc thay đổi MC là một phần trong định hướng phát triển, nhằm tạo thêm sức hấp dẫn, sự mới mẻ và đáp ứng kỳ vọng ngày càng đa dạng của khán giả truyền hình.

Quyền Linh đồng hành với Vì bạn xứng đáng trong nhiều mùa liên tiếp. Ảnh: NSX.

Ở mùa thứ 13, chương trình tiếp tục có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng như Hoa hậu Lương Thùy Linh, diễn viên Hứa Minh Đạt, Anh Phạm, ca sĩ Lê Thanh Phong... Các người chơi sẽ lần lượt vượt qua những câu hỏi của chương trình, giành lấy giá trị giải thưởng cao nhất để chia sẻ với các nhân vật cần tương trợ.

Đáng chú ý, trong bài đăng của nhà sản xuất, đơn vị này nhắc tới Quyền Linh. "Thêm sắc màu mới nhưng những dấu ấn thân thương vẫn luôn được trân trọng. MC Quyền Linh, người đã dành nhiều tâm huyết và tình cảm cho chương trình, luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng khán giả. Vì bạn xứng đáng trân trọng sự gắn bó ấy và mong muốn tiếp tục có sự đồng hành của anh trong những chặng đường sắp tới", theo nhà sản xuất.

Về phía Nguyên Khang, anh cho biết đã hoàn thành 15 số của chương trình chỉ trong 3 ngày ghi hình liên tục.

"Đây cũng là một thử thách không nhỏ về sức khỏe, khả năng tập trung và cảm xúc bởi mỗi tập là một câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi luôn cố gắng bước vào từng số ghi hình với tâm thế mới, bởi phía sau mỗi người chơi là một nhân vật và một câu chuyện đời thực đang chờ đợi sự sẻ chia. Có những chương trình kết thúc, mình nhớ đến người chiến thắng hay một khoảnh khắc vui. Nhưng với chương trình này, sau mỗi số tôi lại nhớ đến một con người và một câu chuyện. Có những câu chuyện khiến mình phải suy nghĩ rất lâu sau khi máy quay đã tắt", Nguyên Khang nói.

Vì bạn xứng đáng (You Deserve it) thuộc sở hữu độc quyền của Red Arrow Entertainment Group GmbH (Đức). Game show này xuất hiện tại Mỹ lần đầu tiên vào năm 2011 trên kênh ABC và nằm trong top 3 chương trình có lượng khán giả theo dõi cao nhất.

Mùa đầu tiên của chương trình phát sóng tại Việt Nam vào năm 2013. Thời điểm đó, MC Trấn Thành giữ vai trò dẫn dắt game show. Vì bạn xứng đáng phát sóng trên VTV3 và thu hút lượng người xem đông đảo.

Sau Trấn Thành, MC Quyền Linh giữ vai trò dẫn chương trình. Anh gắn bó nhiều năm với Vì bạn xứng đáng trước khi dừng lại ở mùa mới nhất.