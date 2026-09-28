Công tác tư tưởng đi trước mở đường

Người dân tham gia góp ý đề án sắp xếp thôn do UBND xã Thăng Bình tổ chức vào tháng 6/2026. Ảnh: N.ĐOAN

Một trong những điểm mới quan trọng nhất của nghị quyết là chuyển trọng tâm từ “quản lý thông tin” sang “dẫn dắt nhận thức xã hội”, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo đồng thuận xã hội. Trong môi trường số hiện nay, quản lý thông tin rất cần thiết, nhưng quan trọng hơn là phải chủ động cung cấp thông tin chính thống, bảo đảm công khai, minh bạch, tăng cường đối thoại và tiếp thu phản biện xã hội.

Hiểu để làm đúng, đồng hành

Đi vào hoạt động với mô hình tổ chức mới, xã Hòa Vang chú trọng thực hiện công tác tư tưởng song song với quá trình sắp xếp bộ máy và nhân sự bằng cách tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ với nội dung trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm thực thi công vụ. Qua đợt sinh hoạt giúp cán bộ, đảng viên ổn định tư tưởng, tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao, dù việc sắp xếp nhân sự có ảnh hưởng đến nhiều cá nhân.

Theo ông Lê Văn Hùng Vương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Vang, sau sáp nhập, số lượng đảng viên nhiều, địa bàn rộng nên việc học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng không thể tập trung như trước đây. Vì vậy, Hòa Vang triển khai xây dựng mô hình “chi bộ số”, đưa toàn bộ hoạt động của chi bộ lên môi trường số, trong đó có hệ thống trực tuyến từ xã về thôn. Việc học tập, quán triệt nghị quyết được kết nối trực tuyến đến thôn giúp chuyển tải nhanh chóng chủ trương, chính sách mới và văn bản cụ thể hóa của địa phương đến đảng viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

“Hòa Vang còn phát huy tối đa hệ thống các trang mạng xã hội trong hệ thống chính trị để lan tỏa chủ trương của Đảng, cung cấp nhanh chóng thông tin chính thống đến toàn dân. Tiêu biểu các trang Facebook “Bồ Câu Trắng” của Ban Công tác 35 xã, Công an xã, Mặt trận và đoàn thể xã, Chi bộ thôn Hòa Phong. Xã còn tranh thủ kết nối, phát huy các trang nhóm ngoài hệ thống chính trị có lượng tương tác lớn để cùng lan tỏa thông tin tích cực đến đông đảo người dân qua mô hình “Trang nhóm mạng xã hội vì môi trường mạng an toàn, lành mạnh””, ông Vương nói.

Từ thực tiễn địa phương, theo bà Võ Thị Đoan Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thăng Bình, khi cán bộ, đảng viên hiểu đúng chủ trương, thấy rõ trách nhiệm và nhân dân được thông tin kịp thời thì những thay đổi lớn về tổ chức bộ máy sẽ nhận được sự đồng thuận.

Công tác tư tưởng thời gian qua của Đảng bộ xã chú trọng ở 3 trụ cột chính: tạo sự thống nhất nhận thức trong Đảng; công khai, minh bạch thông tin với nhân dân và giữ thông suốt dòng thông tin từ xã đến từng chi bộ, mỗi khu dân cư. Việc duy trì trực báo bí thư các chi bộ, sinh hoạt đều đặn của các tổ công tác phụ trách khu dân cư; tăng cường đối thoại, ứng dụng các nền tảng số, trang thông tin điện tử, mạng xã hội chính thống của địa phương và việc duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ đã giúp chủ trương đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân nhanh hơn, gần hơn.

“Chúng tôi luôn nhận thức rằng, điều quan trọng nhất không phải là truyền đạt được bao nhiêu văn bản, mà là cán bộ có hiểu để làm đúng và nhân dân có hiểu để đồng hành hay không. Đây cũng là bài học lớn nhất của chúng tôi trong năm đầu vận hành mô hình mới”, bà Trang chia sẻ.

Người dân thôn Hiệp Thuận (xã Hiệp Đức) đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thông qua mô hình "Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói". Ảnh: N.ĐOAN

“Không khoán trắng” cho cơ quan chuyên trách

Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ, công tác tư tưởng là một nội dung đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu và tổ chức thực hiện của Đảng; tuyên truyền, giáo dục, thống nhất nhận thức, tạo đồng thuận chính sách, củng cố kỷ luật thực thi, bảo vệ uy tín của Đảng và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; phải đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin. Chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Công tác tư tưởng là công việc của toàn Đảng và hệ thống chính trị; cấp ủy và người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm, không “khoán trắng” cho cơ quan chuyên trách.

Chia sẻ về định hướng thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thăng Bình Võ Thị Đoan Trang cho biết, xã xây dựng mạng lưới nắm bắt tình hình tư tưởng từ xã đến khu dân cư, đồng thời phát huy các nền tảng số để thông tin chính thống đến với người dân nhanh hơn, chính xác hơn. Thăng Bình đã có những nhóm cộng tác viên thực hiện khá tốt nhiệm vụ này như: Câu lạc bộ tuổi trẻ với tinh thần thép, nhóm cộng tác viên dư luận xã hội, nhóm tuyên truyền viên cơ sở và nhóm tác chiến trên không gian mạng…

“Chúng tôi quan niệm rất rõ: muốn dẫn dắt nhận thức thì trước hết thông tin chính thống phải nhanh, gần dân và thuyết phục hơn; muốn củng cố niềm tin thì lời nói phải đi cùng kết quả giải quyết công việc thực tế. Vì vậy, ở Thăng Bình, công tác tư tưởng sẽ không dừng ở “nói cho dân hiểu”, mà phải tiến thêm một bước là nghe dân nói, giải quyết điều dân kiến nghị và để kết quả thực tế tiếp tục tạo dựng niềm tin”, bà Trang nói.

Để tạo điều kiện cho địa phương thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW, bà Nguyễn Thị Xuân Diệu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiên Phước kiến nghị cấp trên tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, hướng dẫn cụ thể về lực lượng làm công tác tư tưởng ở cơ sở. Có cơ chế đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông chính sách, nắm bắt dư luận xã hội và xử lý thông tin trên môi trường số cho đội ngũ cán bộ cấp xã; đồng thời có cơ chế cung cấp thông tin nguồn nhanh, kịp thời, chính xác, thống nhất cho cơ sở. Bên cạnh đó, cần quan tâm đầu tư hạ tầng, nền tảng số và nguồn lực phù hợp để cấp xã có điều kiện thực hiện yêu cầu mới của công tác tư tưởng.

“Chỉ khi cấp cơ sở có thông tin chính xác, kịp thời, lực lượng đủ năng lực, cơ chế phối hợp rõ ràng và người đứng đầu thực sự quan tâm, thì công tác tư tưởng mới có thể thực hiện đúng vai trò mà Nghị quyết số 25-NQ/TW đặt ra: đi trước để mở đường, đi cùng để tạo đồng thuận trong tổ chức thực hiện và đi sau để tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin”, bà Diệu chia sẻ.