Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng nhà 'Đại đoàn kết' giúp người dân vùng biên

Thượng tá Trần Ngọc Anh, Phó chủ nhiệm Chính trị Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và phát biểu chúc mừng.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới năm 2026, thời gian qua, Đồn Biên phòng Yok M’Bre đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Bung và Ban Tự quản các thôn tiến hành rà soát, khảo sát, nắm tình hình đời sống, điều kiện nhà ở, khả năng, nguyện vọng của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Qua nắm bắt, biết gia đình ông Ngô Văn Giáp thuộc diện hộ cận nghèo, nhiều năm qua phải ăn ở, sinh hoạt trong căn nhà gỗ, lợp ngói đã xuống cấp, hư hỏng, không bảo đảm an toàn, Đồn Biên phòng Yok M’Bre báo cáo, tham mưu cấp trên quan tâm hỗ trợ gia đình ông số tiền 80 triệu đồng xây nhà "Đại đoàn kết".

Đại diện Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và cấp ủy, chính quyền địa phương tặng quà, chúc mừng gia đình ông Ngô Văn Giáp.

Thượng tá Trần Ngọc Anh, Phó chủ nhiệm Chính trị Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu chúc mừng gia đình.

Sau hơn 4 tháng triển khai, ngôi nhà kiên cố, gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Quá trình xây dựng, Đồn Biên phòng Yok M’Bre phân công đội ngũ cán bộ phụ trách công tác địa bàn thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát, hỗ trợ nhân công để gia đình ông Ngô Văn Giáp sớm có nơi ở ổn định, an toàn, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tích cực tham gia thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, giúp các hộ dân phát triển kinh tế, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương; xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.