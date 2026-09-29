Xây dựng niềm tin, đồng thuận trong Nhân dân

Chủ động tháo gỡ khó khăn

Tại xã Vĩnh Thủy, sự thay đổi quy mô sau sáp nhập thể hiện rất rõ ở các chi bộ thôn. Điển hình như thôn Đức Xá, sau sáp nhập, địa bàn thôn kéo dài khoảng 6km với 2.361 nhân khẩu. Chi bộ thôn Đức Xá hiện có 143 đảng viên.

Quy mô rộng lớn kéo theo những xáo trộn nhất định về tâm lý. Ban đầu, một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân có tâm lý băn khoăn, lo lắng trước sự thay đổi về bộ máy, địa giới và nhân sự. Việc vận hành theo mô hình mới bước đầu cũng phát sinh vướng mắc.

Trước tình hình đó, chi bộ đã linh hoạt thay đổi phương thức hoạt động. Thay vì họp ban đêm để tiện việc đồng áng như trước, nay Chi bộ thôn Đức Xá quy định cố định lịch sinh hoạt vào chiều ngày mùng 3 hằng tháng để đảng viên có nhiều thời gian trao đổi, thảo luận hơn. Chi bộ đã thành lập 6 tổ đảng do các chi ủy viên và cán bộ cốt cán các chi hội đoàn thể đứng đầu để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, kịp thời định hướng tư tưởng.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Bí thư Chi bộ thôn Đức Xá cho biết: “Ngay sau sáp nhập, chi bộ xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi ủy viên, đảng viên gắn với từng địa bàn, từng nhiệm vụ. Các chi ủy viên vừa thực hiện chức trách được giao, vừa theo dõi, nắm tình hình tại địa bàn, trở thành cầu nối trực tiếp giữa chi bộ với Nhân dân”.

Sau sáp nhập không gian phát triển của xã Vĩnh Thủy được mở rộng hơn - Ảnh: P.N

Không chỉ ổn định tư tưởng, các chi bộ thôn còn thể hiện vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế. Điển hình tại thôn Vĩnh Lâm, sau vụ hè-thu 2026, giá lúa giảm mạnh khiến việc tiêu thụ sản phẩm của 29ha lúa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP mang thương hiệu gạo Vĩnh Lâm (sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao) gặp khó khăn.

Vì vậy, một số người dân nảy sinh tâm lý chán nản, không muốn tiếp tục sản xuất lúa VietGAP. Nắm bắt kịp thời, Chi bộ thôn Vĩnh Lâm đã ban hành 2 nghị quyết chuyên đề, trong đó có nghị quyết về việc tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân sản xuất lúa gạo chất lượng cao, xây dựng thương hiệu gạo Vĩnh Lâm.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Lâm, chi bộ xác định mục tiêu trong vụ đông-xuân 2026-2027 là xây dựng ít nhất 1 vùng sản xuất lúa chất lượng cao, duy trì diện tích lúa VietGAP và giữ vững thương hiệu gạo Vĩnh Lâm. Vì vậy, sau khi ban hành nghị quyết, chi ủy đã trực tiếp lãnh đạo, kiểm tra; giao ban cán sự thôn phối hợp với hợp tác xã triển khai thực hiện; đồng thời yêu cầu 100% đảng viên gương mẫu đi đầu, vận động gia đình duy trì sản xuất.

Sâu sát tình hình, nắm chắc thực tiễn

Hiện nay, Đảng bộ xã Vĩnh Thủy có 23 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 1.476 đảng viên. Nhận thức rõ sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ năng lực của từng cơ sở đảng, Đảng ủy xã đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để ổn định tổ chức sau sáp nhập.

Đảng ủy xã đã ban hành công văn, đề cương hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng đầu tiên sau sáp nhập. Đồng thời, đề nghị mở rộng nguồn nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy thôn và tích cực góp ý vào dự thảo quy định, quy chế làm việc mẫu của chi bộ thôn, tổ dân phố do cấp trên ban hành. Cập nhật thông tin các tổ chức đảng mới, chuyển sinh hoạt và cập nhật dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Các chi bộ cũng chủ động nắm tình hình, nhắc nhở đảng viên từ sớm, từ xa, qua đó góp phần phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thủy Nguyễn Thị Thu Hà cho hay, yêu cầu đặt ra hiện nay là cấp ủy phải chuyển mạnh từ lãnh đạo theo công việc sang lãnh đạo trên cơ sở nắm chắc thực tiễn, xác định đúng vấn đề và chịu trách nhiệm về kết quả. Mỗi nghị quyết, chủ trương của cấp ủy phải hướng vào giải quyết những vấn đề cụ thể đang đặt ra ở cơ sở, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền lợi và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Thời gian qua, Đảng ủy xã thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình tư tưởng, dư luận xã hội liên quan đến công tác nhân sự, việc cấp phát trợ cấp bão lụt và hỗ trợ thiệt hại nông nghiệp.

Đồng thời, chú trọng đổi mới sinh hoạt chi bộ, chuyển từ đánh giá công việc đã làm sang tập trung bàn giải pháp tháo gỡ những vấn đề khó, “điểm nghẽn”, tồn đọng ở cơ sở. Đây được xem là một trong những thước đo quan trọng về sức chiến đấu của tổ chức đảng, bởi một chi bộ mạnh không chỉ ở khả năng giữ vững nguyên tắc, kỷ luật mà còn ở năng lực nhìn thẳng vào thực tiễn, nhận diện đúng vấn đề và tổ chức giải quyết đến cùng.