Hội đàm giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên huấn Trung ương Lào

Sáng 29/9/2026, tại Hà Nội, đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương hội đàm với đồng chí Sakhone Phommalath, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào nhân dịp Đoàn đại biểu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Việc Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược đang mở ra không gian hợp tác mới trong lĩnh vực năng lượng, với những hướng đi cụ thể từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), năng lượng sạch, hydro đến điện hạt nhân và chuỗi cung ứng thiết bị.

Nghị định 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Theo đó, tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng.

Từ ngày 23-26/9, Đoàn công tác của UBND TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, đã có chuyến thăm làm việc tại Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).

Chiều 28/9, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Lương Hoàng Thái giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Chiều 28/9, Bộ Công an phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương Ban Công tác Mặt trận khu dân cư điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2026.

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