Cầu Cần Thơ 2 dự kiến gồm 2 tầng, đường sắt và đường bộ

Theo phương án nghiên cứu, dự án cầu Cần Thơ 2 được đầu tư quy mô 6 làn xe cao tốc, kết nối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ với cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang.

Đáng chú ý, cầu Cần Thơ 2 được nghiên cứu theo phương án kết hợp đường bộ và đường sắt trên cùng công trình, trong đó cao tốc đường bộ bố trí ở tầng trên, đường sắt đôi ở tầng dưới.

Dự án thuộc nhóm A, đầu tư theo hình thức đầu tư công, thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ.

Điểm đầu dự án kết nối với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tại khu vực nút giao Chà Và, tỉnh Vĩnh Long; điểm cuối kết nối với cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang tại khu vực nút giao IC2, TP Cần Thơ. Chiều dài phần tuyến cao tốc đầu tư khoảng 15,14km.

Phần đường bộ được đầu tư với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h. Riêng cầu Cần Thơ 2 được nghiên cứu theo phương án kết hợp đường bộ và đường sắt trên cùng công trình.

Cầu Cần Thơ 1

Trong đó, tầng trên bố trí 6 làn xe cao tốc; tầng dưới bố trí đường sắt đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa, với vận tốc thiết kế 120km/h đối với tàu hàng và 160km/h đối với tàu khách.

Cầu chính dự kiến sử dụng kết cấu cầu dây văng, sơ đồ nhịp 210 + 450 + 210m, tổng chiều dài khoảng 870m, bề rộng khoảng 30,5m.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 27.050,18 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng, thiết bị khoảng 18.967,11 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 2.740,42 tỷ đồng.

Theo Ban QLDA Mỹ Thuận, dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và đã được dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 của Bộ Xây dựng.

Nhu cầu vốn của dự án trong giai đoạn 2026-2030 khoảng 21.644 tỷ đồng, tương đương khoảng 80% sơ bộ tổng mức đầu tư. Phần còn lại khoảng 5.406,18 tỷ đồng dự kiến bố trí chuyển tiếp sang giai đoạn 2031-2035, phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.

Công tác giải phóng mặt bằng được dự kiến thực hiện theo quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe cao tốc. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được tách thành các dự án thành phần và giao địa phương tổ chức thực hiện.

Theo đề xuất của Ban QLDA Mỹ Thuận, dự án dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2031.

Đối với cầu chính Cần Thơ 2, dự kiến hoàn thành thiết kế trong quý 1/2028 và khởi công trong quý 2/2028. Các hạng mục của dự án sẽ được triển khai đồng bộ trong giai đoạn 2028-2030.