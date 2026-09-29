Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành kế hoạch về việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở và UBND xã, phường trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, việc khảo sát nhằm đo lường định lượng và định tính hiệu quả của các cơ quan trong cung cấp dịch vụ công cho người dân, đại diện tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ cung cấp thông tin phản hồi để các cơ quan Nhà nước xác định những điểm mạnh, tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra giải pháp cải thiện, hoàn thiện quy trình, thủ tục hành chính.

Qua đó, Hà Nội hướng tới nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và chuyên nghiệp của bộ máy hành chính; giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức với mức độ hài lòng của người dân, tổ chức.

Phạm vi khảo sát được triển khai trên toàn địa bàn Hà Nội, tập trung vào 12 sở, cơ quan tương đương sở và 126 UBND xã, phường. Thời gian thu thập thông tin đánh giá từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Đối tượng khảo sát gồm người dân đại diện hộ gia đình từ đủ 18 tuổi, có đủ năng lực hành vi, biết đọc, biết viết; cá nhân và người đại diện tổ chức đã giao dịch thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính Nhà nước của thành phố.

Tổng số phiếu khảo sát là 9.960 phiếu. Trong đó, 960 phiếu được phân bổ cho 12 sở, cơ quan tương đương sở và 9.000 phiếu cho UBND các xã, phường.

Hà Nội khảo sát mức độ hài lòng tại 12 sở, ngành và 126 xã, phường (Ảnh: Hữu Thắng).

Đối với các sở, số lượng phiếu được phân bổ căn cứ vào tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và số giao dịch thủ tục hành chính đã thực hiện.

Cụ thể, Sở Xây dựng được phân bổ 160 phiếu; Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường mỗi đơn vị 120 phiếu; Sở Công Thương và Sở Y tế mỗi đơn vị 100 phiếu.

Ở cấp xã, phường, thành phố phân bổ 3.940 phiếu cho 51 phường và 5.060 phiếu cho 75 xã. Số lượng phiếu tại từng đơn vị được xác định theo quy mô dân số, từ 20-100 phiếu/đơn vị.

Khảo sát được thực hiện bằng hai hình thức gồm phát phiếu trực tiếp và khảo sát trên nền tảng trực tuyến.

Điều tra viên có thể phát phiếu tại địa bàn dân cư, Trung tâm Phục vụ hành chính công của Thành phố hoặc các điểm phục vụ hành chính công của các sở, cơ quan tương đương sở và 126 xã, phường.

Đối với hình thức trực tuyến, người dân được hướng dẫn truy cập đường link hoặc quét mã QR để tự trả lời phiếu trên nền tảng phần mềm khảo sát cải cách hành chính của Thành phố.

Theo phân bổ, 2.988 phiếu, tương ứng 30% tổng số phiếu, được thực hiện trên nền tảng trực tuyến; 6.972 phiếu, tương ứng 70%, thực hiện bằng phiếu giấy.

Nội dung khảo sát tập trung vào các nhóm chỉ số về mức độ hài lòng của người dân, đại diện tổ chức, gồm chỉ số hài lòng theo tiêu chí, yếu tố, nội dung và chỉ số hài lòng chung về sự phục vụ hành chính. Đồng thời, khảo sát đánh giá nhóm chỉ số về nhu cầu, mong đợi của người dân và đại diện tổ chức.

Kết quả đánh giá Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) của các sở, cơ quan tương đương sở được xếp theo 3 mức.

Trong đó, mức A là mức độ hài lòng từ 90% trở lên; mức B từ 80% đến dưới 90%; mức C dưới 80%.

Đối với UBND xã, phường, kết quả cũng được đánh giá theo 3 mức A, B, C, đồng thời phân thành hai nhóm gồm UBND xã và UBND phường để đánh giá.