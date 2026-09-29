Đảng viên cùng bàn, cùng làm với Nhân dân

Làm trước để dân tin

Thôn Bản Cưởm, xã Thượng Nông có 152 hộ dân, địa bàn đồi núi, dân cư sống phân tán, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Nhiều năm qua, tuyến đường độc đạo dài hơn 2 km từ thôn ra trục đường chính của xã chỉ là đường đất nhỏ, dốc cao. Mùa mưa, đường lầy trơn; việc đi lại của người dân, học sinh gặp khó, nông sản như ngô, sắn, quế khó vận chuyển, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống.

Đồng chí Giàng Xuân Hồ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xín Mần (đầu tiên từ trái sang) và đảng viên thôn Hậu Cấu trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Năm 2024, khi Nhà nước có chủ trương hỗ trợ xi măng, Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công làm đường, Chi bộ thôn xác định muốn tạo đồng thuận thì đảng viên phải gương mẫu làm trước. Với vai trò Bí thư Chi bộ, đồng chí Hoàng Văn Vinh tiên phong phá 20 mét tường rào, hiến hơn 50 m2 đất vườn quế đang cho thu hoạch để mở rộng mặt đường từ 2 mét lên 4 mét. Sau đó, 5 hộ gia đình đảng viên khác cũng tự nguyện hiến đất, chặt cây phục vụ mở đường, không yêu cầu đền bù.

Từ việc làm cụ thể của đảng viên, Chi bộ tiếp tục vận động người dân. Các đảng viên được phân công đến từng hộ, cùng bàn bạc, giải thích lợi ích của tuyến đường và công khai phương án thực hiện. Với những hộ còn băn khoăn về đất đai, cây trồng, sự gương mẫu của đảng viên trở thành cơ sở để tạo niềm tin, thống nhất cách làm.

Kết quả, 100% hộ dân dọc tuyến đường tự nguyện hiến hơn 1.500 m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công. Tuyến đường đất được bê tông hóa, việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.

Nói về cách tạo niềm tin trong nhân dân, đồng chí Hoàng Văn Vinh, Bí thư Chi bộ thôn Bản Cưởm, xã Thượng Nông cho biết: “Để thuyết phục người dân tin và thực hiện, không thể chỉ bằng những lời lý thuyết mà phải có hành động thực tế của người đảng viên. Vì thế, Chi bộ luôn xác định, khi triển khai mọi công việc, đảng viên phải là người làm trước. Khi người dân thấy đảng viên làm vì lợi ích chung, không vì lợi ích cá nhân, người dân sẽ tin tưởng và làm theo”.

Từ khi có đường bê tông, việc đi lại, vận chuyển và tiêu thụ nông sản ở Bản Cưởm thuận lợi hơn. Diện mạo thôn cũng có nhiều đổi thay, tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết qua những việc chung.

Cùng dân tháo gỡ việc khó

Tại xã biên giới Xín Mần, địa bàn rộng, có 22 thôn, bản. Nhiều việc liên quan trực tiếp đến đất đai, nơi ở và sinh kế của người dân cần sự đồng thuận mới có thể triển khai. Bởi vậy, các chi bộ thôn chú trọng phát huy vai trò của đảng viên trong nắm tình hình, lắng nghe những vấn đề người dân còn vướng mắc. Việc thuộc thẩm quyền của thôn thì cùng bàn bạc, giải quyết; nội dung vượt thẩm quyền được phản ánh với cấp ủy, chính quyền xã để phối hợp tháo gỡ.

Tại thôn Hồ Sáo Chải, để xây dựng trường nội trú và bố trí dân cư ở vùng có nguy cơ sạt lở liên quan trực tiếp đến đất đai, nơi ở và cuộc sống lâu dài của người dân, cán bộ thôn nhiều lần đến từng gia đình trao đổi, nắm những vấn đề còn vướng mắc; những nội dung vượt thẩm quyền được phản ánh với cấp ủy, chính quyền xã để cùng tìm hướng giải quyết.

Trong quá trình vận động, có gia đình chưa yên tâm với nơi ở mới; những phần mộ đã gắn bó lâu năm cũng khiến việc di dời cần được trao đổi, thống nhất. Chi bộ, cán bộ thôn tiếp tục gặp gỡ, giải thích, đồng thời phản ánh kiến nghị của người dân với xã để phối hợp tháo gỡ. Phương án bố trí nơi ở mới, việc xã hỗ trợ các hộ trong quá trình chuyển đến, ổn định cuộc sống được thông tin, trao đổi cụ thể. Với những phần mộ, cán bộ thôn kiên trì vận động để các gia đình từng bước thống nhất phương án di dời.

Qua nhiều lần trao đổi trực tiếp và phối hợp giải quyết, những vấn đề còn vướng mắc từng bước được tháo gỡ. Kết quả, người dân đã tự nguyện hiến gần 45.000 m2 đất phục vụ xây dựng trường nội trú và bố trí dân cư ở vùng có nguy cơ sạt lở; nhiều phần mộ được di dời, các hộ đồng thuận chuyển đến nơi ở mới.

Không chỉ cùng dân tháo gỡ những việc liên quan đến đất đai, nơi ở, vai trò của đảng viên còn được thể hiện trong hỗ trợ phát triển kinh tế, nhất là với những hộ còn khó khăn. Ở thôn Hậu Cấu, Chi bộ phân công 3 đảng viên làm trước mô hình nuôi bò vàng. Việc đảng viên trực tiếp làm trước, để người dân thấy cách làm và hiệu quả thực tế, niềm tin dần được tạo dựng. Từ đó, 7 hộ dân đã tham gia nuôi bò.

Tại các thôn, đảng viên được phân công phụ trách hộ nghèo cũng chủ động nắm hoàn cảnh, điều kiện sản xuất để cùng người dân lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp. Với những hộ thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm hoặc chưa xác định được hướng sản xuất, đảng viên cùng bàn cách làm, hướng dẫn từ lựa chọn cây, con giống đến tổ chức sản xuất; đồng thời phối hợp với thôn, xã để tiếp cận các chính sách hỗ trợ khi cần thiết. Cách làm này giúp việc hỗ trợ hộ nghèo không dừng ở tuyên truyền, vận động mà đi vào từng hoàn cảnh, từng nhu cầu cụ thể.

Thực tế ở cơ sở cho thấy, khi đảng viên nêu cao vai trò, đi trước trong những việc dân cần, sự đồng thuận được tạo dựng từ chính những hành động cụ thể. Cách làm ấy không chỉ góp phần giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống mà còn từng bước tạo dựng niềm tin của người dân từ cơ sở.