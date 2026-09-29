CSGT Huế xử lý loạt phương tiện vi phạm tải trọng trong 4 giờ

Ngày 29/9, Công an TP Huế cho biết, Phòng CSGT tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chuyên đề về tải trọng, kích thước thành thùng trên địa bàn.

Trong ngày đầu ra quân (28/9), CSGT thành lập 6 Tổ công tác, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn, tập trung tại Quốc lộ 1, Quốc lộ 49, các tuyến đường nội thị và tỉnh lộ.

Lực lượng chức năng cân tải trọng phương tiện. Ảnh: CACC.

Lực lượng chức năng kết hợp tuần tra cơ động với kiểm soát tại các tuyến, địa bàn được phân công, tập trung kiểm tra phương tiện có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng và các hành vi vi phạm liên quan.

Từ 13h đến 17h30 ngày 28/9, sau hơn 4 giờ triển khai, CSGT phát hiện, lập biên bản 15 trường hợp với 30 lỗi vi phạm. Trong đó, chủ yếu là các lỗi chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, vi phạm quy định về phù hiệu và chủ phương tiện giao phương tiện cho người điều khiển thực hiện hành vi vi phạm.

Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng CSGT Công an TP Huế yêu cầu các Tổ công tác bám sát địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm quá trình kiểm tra, xử lý đúng quy định, không để xảy ra tình trạng né tránh, bỏ lọt vi phạm.

Thời gian tới, tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung phương tiện và chủ phương tiện có dấu hiệu vi phạm.