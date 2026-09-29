Quảng Trị không 'khoán trắng' phòng, chống ma túy cho công an

Hai đối tượng người Lào vận chuyển trái phép lượng lớn ma túy qua biên giới đã bị lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan phối hợp bắt giữ. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Theo đó, tỉnh yêu cầu chính quyền cấp xã rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy; cụ thể hóa thành kế hoạch phù hợp với địa bàn, xác định rõ người, rõ việc, rõ chỉ tiêu và thời gian hoàn thành. Kết quả thực hiện phải được đưa vào nội dung giao ban định kỳ của UBND để theo dõi, đôn đốc và kịp thời chấn chỉnh.

Công an cấp xã tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm cập nhật tình hình, tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy trên hệ thống phần mềm quản lý, giám sát của Bộ Công an theo quy định. Các địa phương chủ động bố trí kinh phí, tham mưu HĐND cấp xã phê duyệt và quyết toán nguồn lực dành cho chương trình.

Đối với những địa bàn chưa thực hiện đúng mục tiêu xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy, UBND cấp xã rà soát các quy định, tiêu chí hiện hành, xây dựng lộ trình cụ thể và điều chỉnh các nghị quyết, kế hoạch, chương trình đã ban hành cho phù hợp yêu cầu thực tế.

Đáng chú ý, tỉnh Quảng Trị yêu cầu, việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống ma túy phải được xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, các lực lượng chuyên môn và người dân…

Việc chấn chỉnh và chỉ đạo trên được tỉnh Quảng Trị đặt ra sau khi Công an tỉnh đánh giá kết quả làm việc với UBND cấp xã cho thấy, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2026 tại một số địa phương của tỉnh chưa bảo đảm theo kế hoạch đề ra, còn một số tồn tại, hạn chế nhất định…

Thời gian qua, tình hình ma túy trên địa bàn Quảng Trị vẫn diễn biến phức tạp. Năm 2025 và 6 tháng đầu năm nay, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện 592 vụ với 1.110 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ trên 6,55 kg heroin, hơn 610.000 viên ma túy tổng hợp cùng hàng chục kg ma túy tổng hợp, cần sa.

Cùng với đấu tranh, xử lý tội phạm, công tác quản lý, cai nghiện và phòng ngừa cũng được triển khai. Đến nay, toàn tỉnh quản lý 297 người nghiện, 222 người thuộc diện quản lý sau cai; 137 người cai nghiện bắt buộc, 158 người điều trị bằng methadone và 2 người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 của Quảng Trị đang đặt mục tiêu phấn đấu hằng năm giảm số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường, đặc khu không có ma túy.