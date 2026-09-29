Y tế số Tây Ninh tiến nhanh, song nhân lực vẫn là điểm nghẽn

Từ mở rộng khám sức khỏe toàn dân, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử đến củng cố y tế cơ sở và phát triển nguồn nhân lực, ngành y tế từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, những điểm nghẽn về nhân lực, dữ liệu, nguồn lực và cơ chế hoạt động của y tế cơ sở vẫn cần tiếp tục được tháo gỡ.

Duy trì ổn định hệ thống khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe

Cán bộ y tế khai thác các nền tảng số, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp mạng lưới y tế, các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp cứu, phòng, chống dịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì liên tục, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tại các trung tâm y tế xã, phường, các đơn vị đang tăng cường triển khai tiêm chủng các loại vaccine, đặc biệt là vaccine phòng bại liệt (bOPV, IPV) cho trẻ dưới 1 tuổi.

Theo số liệu thống kê của ngành y tế, công tác phòng, chống dịch được triển khai chủ động thông qua giám sát thường xuyên, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh. Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 9.807 ca sốt xuất huyết, tăng 41,4% so với cùng kỳ năm 2025; bệnh tay chân miệng có 5.714 ca, tăng 64,2%. Hoạt động kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu đường bộ, đường thủy và cảng tiếp tục được duy trì, chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, B xâm nhập.

Công tác khám, chữa bệnh được bảo đảm với chế độ trực cấp cứu 24/24 giờ, đầy đủ thuốc, vật tư và trang thiết bị phục vụ điều trị. Đến nay, toàn tỉnh thực hiện hơn 4,2 triệu lượt khám ngoại trú, 263.330 lượt điều trị nội trú; công suất sử dụng giường bệnh đạt 73,83%.

Chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc đã được triển khai tại 96/96 xã, phường. Tính đến ngày 16/9/2026, hơn 1,84 triệu người đã được khám, đạt 57,8% dân số, góp phần phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Người dân sử dụng Thẻ Căn cước công dân trong khám chữa bệnh, góp phần đơn giản hóa thủ tục và liên thông dữ liệu y tế. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được tăng cường. Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó có 1 trường hợp tử vong, chủ yếu liên quan đến ngộ độc nấm không rõ loại. Ngành Y tế đã tham mưu UBND tỉnh triển khai các biện pháp phòng ngừa và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng thực phẩm an toàn.

Đặc biệt, khu vực y tế tư nhân tiếp tục chia sẻ gánh nặng với hệ thống công lập. Hiện Tây Ninh có 10 bệnh viện tư nhân, 40 phòng khám đa khoa, khoảng 750 phòng khám chuyên khoa và nhiều cơ sở dịch vụ y tế khác, với 1.418 giường bệnh, chiếm khoảng 20% tổng số giường bệnh toàn tỉnh.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, theo Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, tế đang tiếp tục rà soát nhu cầu đầu tư, sửa chữa, mua sắm, chuyển đổi số và phát triển ngành y nhân lực, gắn các đề xuất đầu tư với phương án vận hành và khai thác hiệu quả sau đầu tư. Đối với Dự án mua sắm máy chạy thận nhân tạo và trang thiết bị khẩn cấp, ngành đang hoàn thiện thủ tục thanh toán chi phí quản lý dự án và lập báo cáo quyết toán trình cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt.

Nhận diện điểm nghẽn, tăng tốc hoàn thiện hệ thống y tế

Ngành Y tế Tây Ninh đẩy nhanh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, từng bước số hóa hoạt động khám chữa bệnh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Theo ông Đỗ Hồng Sơn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Đến nay, toàn tỉnh đã tạo lập hơn 3,07 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt 96,76% dân số; 100% cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện liên thông dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại và kết quả xét nghiệm. Tỷ lệ khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân đạt 98%.

Toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh cũng đã liên thông giấy chứng nhận khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh và giấy báo tử. Hồ sơ bệnh án điện tử đã hoàn thành tại 4 bệnh viện giai đoạn 1, các đơn vị còn lại đang triển khai và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn còn nhiều khó khăn khi dữ liệu phân tán trên nhiều hệ thống, một số nền tảng chưa liên thông đồng bộ, còn tình trạng trùng mã, thiếu hoặc sai lệch thông tin định danh. Việc cập nhật dữ liệu khám sức khỏe lên hệ thống của Bộ Y tế cũng phát sinh vướng mắc do chuẩn dữ liệu thay đổi trong quá trình triển khai.

Sau sắp xếp tổ chức, ngành tiếp tục kiện toàn bộ máy và phát triển nguồn nhân lực. Đến nay, 12/13 Trung tâm Y tế khu vực đã hoàn thành tuyển dụng với 125 chỉ tiêu. Hiện toàn tỉnh có 234 bác sĩ công tác tại 96 trạm y tế. Dù vậy, nhân lực giữa các địa bàn vẫn phân bố chưa đồng đều. Nhiều trạm y tế còn thiếu bác sĩ, điều dưỡng, kế toán và nhân lực chuyên môn sâu, trong khi phải đồng thời thực hiện khám sức khỏe, phòng, chống dịch, làm sạch dữ liệu và các nhiệm vụ quản lý sau khi chuyển về địa phương, khiến áp lực công việc ngày càng lớn.

Chuyển đổi số được triển khai song song với công tác khám chữa bệnh, bảo đảm thuốc, vật tư và trang thiết bị phục vụ người dân. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Trong công tác phòng, chống dịch, nhiều trạm y tế xã đang thiếu nhân sự nghiêm trọng. Chẳng hạn, Trạm Y tế An Tịnh được giao 23 biên chế nhưng thực tế chỉ có 11 người; Trạm Y tế Gia Lộc có 26 biên chế nhưng chỉ bố trí được 18 người. Trong khi đó, các nhiệm vụ như khám sức khỏe, làm sạch dữ liệu y tế, phòng, chống dịch và hoạt động chuyên môn thường xuyên đều triển khai đồng thời, khiến đội ngũ tại trạm y tế quá tải.

Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu y tế năm 2026 vẫn cần tiếp tục phấn đấu. Tỷ lệ bác sĩ đạt 10,38 bác sĩ/10.000 dân, thấp hơn mục tiêu 10,4 bác sĩ; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,55%, chưa đạt mục tiêu trên 95,7%...

Đáng chú ý, toàn tỉnh còn hơn 1,04 triệu người thuộc diện cần tiếp tục khám sức khỏe định kỳ, với kinh phí dự kiến khoảng 81,32 tỷ đồng. Việc bố trí nguồn lực, huy động cơ sở khám đủ điều kiện, nhân lực thực hiện và cập nhật kết quả lên hệ thống được xác định là áp lực lớn trong những tháng cuối năm.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn, ngành y tế đang tập trung hoàn thiện ba đề án trọng điểm về củng cố hệ thống y tế công lập, xã hội hóa y tế và phòng, chống bệnh không lây nhiễm; đồng thời đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe định kỳ, củng cố năng lực y tế cơ sở, phát triển nguồn nhân lực và hoàn thành triển khai bệnh án điện tử tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc trong năm 2026. Việc giải quyết đồng bộ những vướng mắc về nhân lực, dữ liệu, tài chính và cơ chế hoạt động của y tế cơ sở được xác định là nền tảng để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.