Cổng làng bất ngờ đổ sập

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 13h ngày 28/9, tại nút giao giữa đường Hồ Chí Minh và đường ĐH94, thuộc thôn Hương Phong, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ sập cổng làng, khiến 1 học sinh bị thương.

Theo thông tin từ lãnh đạo xã Hương Khê, thời điểm trên, một phương tiện lớn đi qua khu vực cổng làng thôn Hương Phong (thôn Quang Thượng, xã Phú Phong cũ). Sau đó, cổng làng bất ngờ đổ xuống.

Vụ tai nạn khiến một học sinh bị thương nặng.

Lúc này, chị L.T.G. (SN 1988, trú tại thôn Phú Gia, xã Hương Khê) điều khiển xe máy, chở theo cháu T.Đ.T. (SN 2018), học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Hương Khê, đi qua khu vực.

Cổng làng đổ xuống khiến cháu T.Đ.T. bị thương, đứt lìa một phần tay. Nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu và hiện đang được điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Hương Khê đang phối hợp với Phòng CSGT tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân.