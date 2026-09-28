Hơn 4,5 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Các hoạt động hỗ trợ được triển khai từ nhiều nguồn lực, tập trung vào nhu cầu thiết yếu như chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, hỗ trợ đột xuất, phẫu thuật và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà tại "Phiên chợ 0 đồng".

Từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, 970 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng váng sữa, đồ ấm; hơn 600 trẻ em được tham gia “Phiên chợ 0 đồng” với tổng giá trị hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Quỹ phối hợp thực hiện phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch cho 7 trẻ em, với kinh phí 77 triệu đồng.

Trao hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em điều trị bệnh dài ngày được triển khai thực hiện thường xuyên với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Quỹ cũng hỗ trợ đột xuất cho 52 trẻ em với kinh phí 209,5 triệu đồng; phối hợp phẫu thuật, can thiệp miễn phí cho 7 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, kinh phí 250 triệu đồng.

Ngoài ra, 12 trẻ em có chỉ định phẫu thuật tim được hỗ trợ tiền ăn, đi lại; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, Tết, khai giảng, góp phần chia sẻ khó khăn và tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập, sinh hoạt.

Trao quà cho trẻ em vùng cao Bản Lầu nhân dịp Tết Trung thu.

Việc huy động và sử dụng các nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã góp phần giải quyết những khó khăn trước mắt, tạo điều kiện để các em được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục và các cơ hội phát triển, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.