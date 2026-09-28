Xe máy va chạm xe ô tô 3 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ cùng ngày, anh H.V.H (sinh năm 1993, trú tại bản Tăng Ký, xã Kim Ngân) điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 73H1- 45941 chở theo bố ruột là ông H.V.H (sinh năm 1965) và mẹ ruột là bà H.T.B (sinh năm 1964) di chuyển trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Khi đến đoạn khoảng Km 133, qua địa bàn bản Tăng Ký, xã Kim Ngân thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 73C-17298 chở keo tràm do tài xế N.Đ.S (sinh năm 1986, trú tại bản Bang, xã Kim Ngân) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến anh H.V.H và bố ruột là ông H.V.H tử vong tại chỗ. Bà H.T.B được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Lệ Thủy. Xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.