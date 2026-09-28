[Video] Thi công sửa chữa kè chống sạt lở cho hồ Xuân Hương Đà Lạt

Theo đó, Gói thầu số 9 thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị dự án khắc phục, duy tu, sửa chữa hệ thống kè, taluy xung quanh hồ Xuân Hương (phường Xuân Hương – Đà Lạt) có tổng mức đầu tư hơn 92 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt làm chủ đầu tư, thi công từ nay cho đến tháng 11 năm 2028 sẽ hoàn thành. Trong quá trình thi công kéo dài khoảng 2 năm, mực nước hồ Xuân Hương vẫn được giữ lại, không cần xả cạn nước. Đồng thời, quá trình sửa chữa cũng không ảnh hưởng nhiều đến chức năng điều tiết nước lẫn mỹ quan khu vực quanh hồ.

PV