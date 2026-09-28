Thái Lan: Sơ tán cá sấu nặng hơn 400kg khỏi ngôi chùa ngập lụt vì lo sổng chuồng

Cá sấu được đưa lên xe tải để di chuyển đến nơi an toàn

Chiều 27-9, bà Juthamas Buaphuean, lãnh đạo huyện Si Maha Phot, nhận được đề nghị hỗ trợ từ chùa Wat Pho Thong khi nước lụt ngập khuôn viên và dâng cao quanh khu nuôi cá sấu.

Nhà chức trách sau đó phối hợp với Cục Thủy sản Thái Lan, lực lượng cứu hộ thuộc Quỹ Ruamkatanyu và người dân địa phương để tổ chức di chuyển con vật.

Cá sấu được cố định phần hàm và chân bằng dây thừng trước khi đưa ra đường. Các nhân viên sử dụng cần cẩu gắn trên xe tải để nâng con vật lên phương tiện chuyên chở.

Cá sấu có tên Nuea Thong, 27 tuổi, dài hơn 4m và nặng trên 400kg. Thời điểm lực lượng chức năng triển khai hoạt động, nước quanh khu nuôi tại chùa Wat Pho Thong đã dâng lên khoảng 1,3m.

Nuea Thong được chuyển tới một cơ sở lưu giữ tạm thời tại địa phương khác, cách ngôi chùa khoảng 20km. Khu vực tiếp nhận chưa bị ảnh hưởng bởi ngập lụt và được đánh giá an toàn hơn trong điều kiện nước tiếp tục dâng.

Việc di chuyển giúp giải tỏa lo ngại của các nhà sư và cộng đồng dân cư xung quanh. Trước đó, nhà chức trách cảnh báo nếu nước vượt qua khu nuôi, cá sấu có thể thoát ra ngoài, đi vào sông Prachin Buri và gây nguy hiểm cho các khu dân cư ven sông.

Prachinburi là một trong những tỉnh đang chịu tác động của đợt mưa lớn và ngập lụt diện rộng. Các lực lượng ứng phó thiên tai tiếp tục bơm thoát nước, vận chuyển hàng thiết yếu và kiểm tra những khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Theo The Nation