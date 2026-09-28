BĐBP TP Quảng Ninh quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Tại hội nghị, các báo cáo viên truyền đạt 6 chuyên đề, gồm 5 nghị quyết và 1 chỉ thị, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung các chuyên đề làm rõ những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn và yêu cầu vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Vũ Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ trì các cấp tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị; gắn việc học tập, quán triệt với tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh hội nghị.

Để việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị đạt chất lượng, hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch, phân công cán bộ chuẩn bị giáo án, tổ chức thông qua cấp ủy trước khi truyền đạt; bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ được học tập, quán triệt. Đồng thời, chủ động cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị và chương trình, kế hoạch của cấp trên thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đại tá Vũ Văn Hưng yêu cầu các đơn vị chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trong quá trình triển khai thực hiện; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng với lan tỏa thông tin tích cực, các cơ quan, đơn vị cần kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.