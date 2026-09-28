Xe tải tập lái va chạm với xe máy khiến 1 người tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, học viên V.H.V. (SN 2001, trú tại xã Đak Đoa) điều khiển xe tải tập lái BKS 81C - 242.xx của Trường Cao đẳng Gia Lai, trên xe có giáo viên của nhà trường lưu thông trên đường tránh theo hướng từ xã Bàu Cạn đến xã Ia Grai.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Khi đến khu vực thuộc làng Nang Long - O Sơr, xe tải tập lái đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 74F8-53xx do anh S.V. (SN 1984, trú tại xã Phú Thiện) điều khiển từ đường đất của rẫy cà phê ra đường tránh.

Sau cú va chạm, chiếc xe tập lái cuốn xe máy trong gầm khiến anh V. bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.