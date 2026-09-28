Không khí lạnh liên tiếp tăng cường, miền Bắc sắp mưa và giảm nhiệt

Chiều ngày 28/9, Dự báo viên Phạm Thị Thanh Hoa, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm 30/9, một bộ phận không khí lạnh yếu, lệch đông ảnh hưởng đến Bắc Bộ, gây mưa rào rải rác, có nơi dông. Nhiệt độ trong ngày 1/10 dự báo giảm 2-4 độ C so với hôm nay.

Miền Bắc liên tiếp đón không khí lạnh kèm mưa. Ảnh: Tuấn Anh

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 30/9, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ về chiều và tối tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, các khu vực còn lại phổ biến ít mưa, ban ngày trời có nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ C.

Đáng chú ý, từ đêm 30/9, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông. Hình thái thời tiết này có thể gây mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nền nhiệt tại Bắc Bộ trong ngày 1/10 có xu hướng giảm khoảng 2-4 độ C so với ngày 28/9.

Đáng chú ý, khoảng từ đêm 4/10 đến ngày 5/10, khối không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn. Khi đó, thời tiết tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh được dự báo có những thay đổi rõ rệt.

Mưa có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa to, trong khi nhiệt độ tiếp tục giảm.

Từ đêm 5/10 và ngày 6/10, mưa có khả năng mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các đợt mưa dông, người dân cần chủ động đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh; đồng thời theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để có phương án ứng phó phù hợp.