Trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái

Sau khi dự tiệc tân gia nhà người họ hàng, một gia đình 3 người ở Quảng Trị trên đường về thì xảy ra va chạm với xe tải chở keo tràm. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.