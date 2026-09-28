Trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái
Chiều 28/9, Bộ Công Thương tổ chức lễ Công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Lương Hoàng Thái giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Phan Thị Thắng; Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn; Thứ trưởng Lương Hoàng Thái; đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ; cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/trao-quyet-dinh-bo-nhiem-thu-truong-bo-cong-thuong-luong-hoang-thai-474820.media