Vàng giảm thêm 500.000 đồng ngày cuối tuần

Cụ thể, tại SJC, giá vàng miếng được giao dịch mua vào - bán ra ở mức 134,5 triệu đồng/lượng và 137,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so với phiên chiều qua.

Vàng nhẫn SJC cũng có mức giảm 500.000 đồng/lượng và giao dịch quanh ngưỡng 133,3 triệu đồng/lượng mua vào và 137,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn trơn giao dịch mua vào - bán ra ở mức 132,7 triệu đồng/lượng và 136,9 triệu đồng/lượng; giá nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng giao dịch ở mức 133,5 triệu đồng/lượng và 137,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, lúc 9 giờ theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 3,883 USD/ounce, mức giá này sau khi quy đổi tương đương khoảng 120,4 triệu đồng/lượng. Với giá này, vàng trong nước cao hơn vàng thế giới khoảng 17,1 triệu đồng/lượng.

Nhìn lại tuần qua, giá vàng đã trải qua những ngày sụt giảm liên tục bởi dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt cùng với kỳ vọng ngày càng lớn về lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ của FED. Những yếu tố này đã đẩy giá kim loại quý xuống mức thấp nhất trong hơn một năm qua.