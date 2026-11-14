Nasdaq giảm điểm vì cổ phiếu Nvidia vẫn bị xả, giá dầu hoàn tất tuần giảm do dấu hiệu thừa cung

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Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq của thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (13/11), khi nhà đầu tư tiếp tục bán mạnh cổ phiếu Nvidia sau vụ CEO Jensen Huang của hãng này từ chức vì bê bối tình ái. Giá dầu thô hoàn tất tuần giảm thứ hai liên tiếp do có dấu hiệu về sự dư thừa nguồn cung.

Lúc đóng cửa, S&P 500 giảm 0,4%, còn 7.561,67 điểm. Nasdaq giảm 0,91%, còn 25.136,27 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones tăng 0,1%, đạt 52.347,55 điểm.

Cả ba chỉ số đã tăng điểm vào đầu phiên, sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 cho thấy mức tăng 0,3% so với tháng trước, thấp hơn mức dự báo tăng 0,4% mà các nhà kinh tế đưa ra trong khảo sát của các hãng tin lớn như Dow Jones hay Reuters.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy giá sản xuất đã tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ tháng 11/2022.

Theo công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà đầu tư trên thị trường lãi suất tương lai vẫn đang đưa ra xác suất 100% cho một động thái tăng lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 12, nhưng khả năng Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm đã giảm xuống còn 5%, từ mức 15% của phiên ngày hôm trước.

Sau nhịp tăng ngắn ngủi vào đầu phiên, các chỉ số lại trở nên bấp bênh giữa hai trạng thái tăng và giảm do xu thế bán cổ phiếu Nvidia tiếp tục gây áp lực lên thị trường chung. Cổ phiếu này giảm 2% trong phiên ngày thứ Sáu, nối tiếp đà sụt giảm hơn 4% của phiên trước đó. Tuần này, cổ phiếu Nvidia giảm 6% do vụ bê bối tình ái với một phụ nữ bị nghi là điệp viên Trung Quốc của CEO Huang khiến ông mất chức.

Cũng trong ngày thứ Sáu, ngân hàng HSBC đã hạ xếp hạng cổ phiếu Nvidia xuống mức "nắm giữ" (hold), với nhận định rằng cổ phiếu này sẽ còn ảm đạm cho đến khi công ty đưa ra kế hoạch kế nhiệm lâu dài.

Bà Colette Kress, Giám đốc tài chính (CFO) của Nvidia, người đã gắn bó với công ty hơn một thập kỷ, sẽ đảm nhận vai trò CEO tạm quyền. Hội đồng Quản trị công ty hiện đang tìm kiếm ứng viên thay thế ông Huang ở cả bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp.

Nhà quản lý danh mục cấp cao Thomas Martin của công ty Globalt Investments nhận định với hãng tin CNBC rằng quá trình tìm kiếm một vị CEO mới cho Nvidia sẽ “mất rất nhiều thời gian” và càng làm gia tăng sự bất ổn đối với công ty này.

“Điều gì sẽ xảy ra với các thỏa thuận tài chính của Nvidia? Liệu các thỏa thuận này sẽ bị cắt giảm trong tương lai, hay sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn? Mối quan hệ với các nhà cung cấp và khách hàng sẽ ra sao? Vẫn còn quá sớm để có được câu trả lời cho những câu hỏi này”, ông Martin nói.

Trao đổi với CNBC, một số nhà phân tích cho rằng việc ông Huang rời đi có thể mở đầu cho một đợt điều chỉnh giảm 20% đối với cổ phiếu Nvidia.

Trong khi đó, nhà phân tích Ross Mayfield từ công ty Baird cho rằng phần lớn tác động tiêu cực đã được phản ánh vào giá cổ phiếu, dù ông vẫn dự báo thị trường sẽ còn biến động trong thời gian tới. Xét trên phạm vi rộng hơn, ông kỳ vọng các nhà đầu tư sẽ tiếp tục chuyển vốn sang những lĩnh vực không liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), cho dù câu chuyện về Nvidia có diễn biến thế nào.

“Ngay cả trước khi những thông tin này xuất hiện, và trước cả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, cổ phiếu ngành chip đã chịu nhiều áp lực. Thị trường vốn đã lo ngại về kịch bản Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát hoàn toàn Quốc hội Mỹ, cũng như lo ngại về hiệu quả đầu tư từ các kế hoạch đầu tư khổng lồ vào AI. Những sự kiện vừa qua không thực sự làm thay đổi xu hướng chung của thị trường”, ông Mayfield nhận xét.

Dù trải qua giai đoạn biến động gần đây, cả chỉ số chính của chứng khoán Mỹ vẫn ghi nhận mức tăng trong tuần. Cụ thể, Nasdaq tăng 2,3%, S&P 500 tăng 2,5% và Dow Jones tăng 2,1%, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất từ đầu tháng 8 của cả ba. Thị trường đã tăng mạnh vào đầu tuần khi nhiều nhà đầu tư bắt đáy cổ phiếu công nghệ sau đợt bán tháo vào tuần trước.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,2 USD/thùng, chốt phiên ngày thứ Sáu ở mức 95,84 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,18 USD/thùng, còn 88,56 USD/thùng.

Cả tuần này, giá dầu Brent và WTI đều giảm khoảng 2,5%, sau khi giảm tương ứng 16% và 13% trong tuần trước.

Trong bối cảnh rủi ro leo thang cuộc chiến tranh Mỹ - Iran giảm bớt, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vào ngày thứ Sáu công bố báo cáo hàng tháng cho thấy thế giới đang thừa cung dầu và sự dư cung này đang gia tăng. Đây là một sự dịch chuyển lớn trên thị trường xét tới việc cuộc chiến ở Vùng Vịnh vẫn chưa kết thúc.

“Mới cách đây vài tháng, thị trường còn lo lắng về thiếu cung dầu. Bây giờ, có vẻ như dầu đang thừa nhiều”, nhà phân tích Phil Flynn của công ty Price Futures Group nhận định với hãng tin Reuters.

Dù tiến trình đàm phán hòa bình Mỹ - Iran bế tắc, lực lượng Houthi thân Iran ở Yemen tiếp tục tấn công vào hạ tầng dầu khí của Saudi Arabia, và các cuộc tấn công vào tàu bè ở eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, lượng dầu xuất khẩu từ Vùng Vịnh vẫn tăng.

"Thị trường dầu đang ở thế giằng co giữa nguồn cung gia tăng từ Trung Đông và thực tế là lập trường đàm phán của cả Mỹ lẫn Iran vẫn không hề thay đổi. Trong đó, Iran vẫn từ chối cho phép các thanh sát viên hạt nhân vào nước này”, ông Andrew Lipow, Chủ tịch của Lipow Oil Associates, nhận định với Reuters.

Theo bà Sugandha Sachdeva, người sáng lập công ty nghiên cứu SS WealthStreet, sự suy yếu của giá dầu còn xuất phát từ những dấu hiệu cho thấy nhu cầu tại Mỹ đang giảm, cụ thể là lượng tồn kho dầu thô và nhiên liệu tăng lên trong những tuần gần đây.