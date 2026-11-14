Đồng bộ giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Hoạt động sản xuất giày tại Công ty TNHH Sản xuất giày Chung Jye Bắc Kạn - Việt Nam được duy trì ổn định.

Tăng trưởng tích cực, tạo đà bứt phá

"Bức tranh" kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026 của Thái Nguyên ghi nhận nhiều kết quả khả quan, với các động lực tăng trưởng chủ yếu tiếp tục phát huy hiệu quả.

Trong đó, sản xuất công nghiệp giữ vai trò đầu tàu khi chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 22,96% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng mạnh, kim ngạch xuất khẩu đạt 33 tỷ USD, tăng 26,6%, hoàn thành 98,6% kế hoạch năm; kim ngạch nhập khẩu đạt 24,1 tỷ USD, tăng 44,2%.

Cùng với công nghiệp và xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ và du lịch có bước phát triển rõ nét, nhất là trong tháng 10, khi tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026.

Các sự kiện thu hút đông đảo du khách, tạo sức lan tỏa cho hình ảnh, con người và sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tiêu dùng và dịch vụ.

Lũy kế 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 91.935,5 tỷ đồng, tăng 21,4%; toàn tỉnh đón 7,77 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt 11.091 tỷ đồng, tăng 61,74% so với cùng kỳ năm 2025.

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trong 10 tháng, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 38 dự án với tổng vốn 42,99 nghìn tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án với tổng vốn trên 2,05 nghìn tỷ đồng. Vốn FDI tăng thêm đạt hơn 8 tỷ USD.

Nhịp tăng trưởng chung của tỉnh được thể hiện qua những chuyển biến cụ thể tại từng địa phương. Ở phường Đức Xuân, hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì ổn định với 30 doanh nghiệp và 143 cơ sở sản xuất cá thể, tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động. Phường cũng chú trọng chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp.

Địa phương đã hoàn tất trình UBND tỉnh thành lập Cụm công nghiệp Huyền Tụng 1, đồng thời tích cực đôn đốc các thủ tục xây dựng Cụm công nghiệp Huyền Tụng 2.

Đồng chí Long Văn Thắng, Chủ tịch UBND phường Đức Xuân, cho biết: Trong những tháng cuối năm, địa phương tiếp tục điều hành linh hoạt, đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy chuyển đổi số, qua đó phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Ở khu vực vùng cao, xã Yên Bình tập trung khai thác lợi thế về đất đai, tài nguyên rừng và phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Bên cạnh phát triển sản xuất, xã tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư 9 công trình đường giao thông trục thôn, sử dụng nguồn vốn hơn 11,2 tỷ đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí Trần Hà Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Bình, thông tin: Trong chặng nước rút cuối năm, chúng tôi tập trung chỉ đạo nhân dân mở rộng diện tích sản xuất vụ đông.Cùng với đó, UBND xã quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ, thủ tục để sớm khởi công các tuyến đường bê tông trục thôn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ngay trong năm đầu thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ mới.

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc về đích

Những kết quả đạt được sau 10 tháng là cơ sở quan trọng để Thái Nguyên tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026. Dù vậy, khối lượng công việc còn lại khá lớn, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương phải rà soát sát tiến độ, xác định rõ những chỉ tiêu chưa đạt, những nhiệm vụ có nguy cơ chậm và tập trung nguồn lực xử lý kịp thời. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng quý IV đạt ít nhất 10,5%, cả năm đạt từ 11% trở lên.

Các lĩnh vực sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tạo động lực cho kinh tế địa phương.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm, giải ngân vốn đầu tư công được xác định là khâu cần tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân 7.824,1 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch vốn được giao. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm 2026, các chủ đầu tư, sở, ngành và địa phương phải chủ động rà soát từng dự án, phân loại những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp xử lý phù hợp.

Đối với các công trình trọng điểm, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải được tập trung tháo gỡ dứt điểm, hạn chế tình trạng chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ các dự án, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách, khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa. Việc hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh cũng được đặt ra nhằm tạo thêm nguồn thu ổn định, đồng thời giữ vững các động lực tăng trưởng chủ yếu.

Các địa phương cần bám sát tình hình thực tế, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh, không để khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện ảnh hưởng đến kết quả chung.

Để tạo khí thế thi đua rộng khắp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm từ ngày 1-11 đến hết ngày 31/12/2026 với chủ đề “60 ngày đêm tăng tốc - bứt phá - về đích; quyết tâm hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2026”.

Đợt thi đua được triển khai theo phương châm “60 ngày đêm - Quyết liệt từng ngày - Tăng tốc từng việc - Về đích cao nhất”, gắn với yêu cầu “Không chờ đợi - Không né tránh - Không đùn đẩy - Không để chậm việc”. Trọng tâm là siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xác định rõ nhiệm vụ, thời hạn và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Với nền tảng tăng trưởng đã được tạo dựng, cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, Thái Nguyên đang tập trung mọi nguồn lực cho chặng nước rút.

Quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026 không chỉ thể hiện qua những con số tăng trưởng, mà còn ở tiến độ công trình, hiệu quả điều hành, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo đà cho tỉnh bước vào năm 2027 với khí thế và động lực phát triển mới.