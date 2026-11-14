Singapore tiếp tục bị cuốn vào cuộc chiến chip

Công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore. Ảnh minh hoạ: Taryn Ng/AFP.

Singapore hôm thứ Năm thông báo đã cấm Alice Huang, nữ doanh nhân có liên quan đến ông Jensen Huang, nhập cảnh trở lại nước này. Và cuộc điều tra của cơ quan chức năng nước này với Megaspeed International vẫn tiếp diễn.

Theo The New York Times, Megaspeed, doanh nghiệp được tách ra từ một công ty trò chơi điện tử Trung Quốc, đã nhanh chóng trở thành khách hàng lớn nhất của Nvidia tại Đông Nam Á chỉ trong chưa đầy ba năm. Kể từ tháng 6/2024, công ty này được cho là đã mua lượng chip Nvidia trị giá hơn 4,8 tỷ USD. Tuy nhiên, Megaspeed đã bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm.

Còn hôm thứ Sáu, Singapore báo cáo đã truy tố thêm cá nhân thứ 5 với 41 cáo buộc, về tội gian lận mua bán máy chủ có thể chứa chip Nvidia.

Cơ quan chức năng nước này đang xác minh liệu các máy chủ được xuất khẩu từ Singapore sang Malaysia, có bị chuyển tiếp sang một quốc gia hoặc địa điểm khác hay không.

Singapore đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng chặt chẽ từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, liên quan đến vai trò của nước này như một trung tâm thanh toán và trung chuyển, nhất là có nguy cơ là mắt xích trong hoạt động vận chuyển trái phép chip của Nvidia sang Trung Quốc.

Doanh thu của Nvidia được ghi nhận tại Singapore đã tăng lên 22% trong quý tài chính kết thúc vào tháng 7/2025, so với mức 8% năm 2023. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Singapore ước tính lượng chip được giao đến nước này chỉ chiếm chưa đến 1% tổng doanh thu của Nvidia.

Theo CNBC, những lỗ hổng trong thực thi biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, cùng đặc điểm của hệ thống doanh nghiệp tại Singapore, đang khiến việc truy vết hành trình chip Nvidia tiên tiến trở nên khó khăn.

Chip Nvidia có thể được bán hợp pháp cho khách hàng tại những quốc gia như Malaysia hoặc Singapore, sau đó bị bán lại hoặc tái xuất khẩu trái phép sang Trung Quốc.

Trường hợp khác là các doanh nghiệp Trung Quốc có khả năng truy cập từ xa vào những chip AI tiên tiến được lắp đặt tại các trung tâm dữ liệu bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, thay vì trực tiếp mua và sở hữu phần cứng.

Ông Chris McGuire, chuyên gia cấp cao tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, đồng thời là cựu quan chức an ninh quốc gia Mỹ, nhận định Đông Nam Á đã trở thành “trung tâm của hoạt động buôn lậu chip và né tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu”, với lượng chip AI nhập khẩu lên tới hàng chục tỷ USD mỗi năm.

Từ năm ngoái, Singapore đã tăng cường các biện pháp phát hiện và ngăn chặn tình trạng buôn lậu chip. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Singapore cũng thừa nhận nguy cơ tồn tại “điểm mù” trong giám sát riêng biệt dòng lưu chuyển hàng hóa và dòng tiền.

Ông Alvin Camba, nhà khoa học trưởng kiêm Giám đốc nghiên cứu tại Lyvi, công ty chuyên đánh giá rủi ro AI có trụ sở tại Austin (Mỹ), nhận định: “Các quy định bảo mật thông tin doanh nghiệp chặt chẽ của Singapore, nhằm bảo vệ các nhà đầu tư nước ngoài, cũng có thể khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc nhanh chóng xác định bên nhận hàng thực sự”.

Những điểm yếu này có thể bị lợi dụng để che giấu dòng tiền, qua đó tạo điều kiện cho các đối tượng né tránh những hạn chế toàn cầu đối với hoạt động chuyển giao công nghệ. Vì vậy, ông cho rằng các cơ quan quản lý cần liên tục điều chỉnh và hoàn thiện các biện pháp giám sát để ứng phó với những phương thức né tránh ngày càng tinh vi.

Tuy nhiên, Singapore cũng cho biết nước này chỉ nhận được sự hỗ trợ hạn chế từ các cơ quan chức năng Mỹ trong cuộc điều tra kéo dài hơn một năm qua.

Theo cơ quan chức năng Singapore, cảnh sát nước này đã đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến Super Micro Computer. Tuy nhiên, mức độ hợp tác của doanh nghiệp này được đánh giá là hạn chế.

Quốc gia Đông Nam Á cho biết lần đầu nêu vấn đề với chính quyền Mỹ vào tháng 7/2025 và nhiều lần nhắc lại yêu cầu kể từ tháng 9 cùng năm.

“Bất chấp những yêu cầu liên tiếp, cho đến nay Singapore vẫn chỉ nhận được rất ít thông tin”, tuyên bố của cơ quan chức năng Singapore nêu.