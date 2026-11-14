Mở rộng kết nối hàng không, tạo dư địa cho tăng trưởng hai con số

Vietnam Airlines liên tục mở mới các đường bay quốc tế nhằm thúc đẩy giao thương, kinh tế-xã hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mở rộng mạng bay quốc tế và đầu tư các đường bay chiến lược, Vietnam Airlines phát huy vai trò Hãng hàng không quốc gia. Những bước đi này phục vụ du lịch, giao thương và đầu tư, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Chuẩn bị năng lực vận tải đón nhu cầu tăng trưởng

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong 10 tháng qua, vận chuyển khách quốc tế đạt gần 43 triệu lượt, tăng hơn 11%; khách nội địa đạt gần 68 triệu lượt, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục tăng ở cả hai thị trường, trong đó khách quốc tế ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đánh giá đường bay trực tiếp giúp rút ngắn thời gian di chuyển. Việc phát triển mạng bay cũng mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ, giúp từng vùng khai thác tiềm năng, lợi thế riêng.

Đón nhu cầu thị trường, các hãng hàng không tăng năng lực vận chuyển, mở đường bay và hợp tác nối chuyến. Sự chuẩn bị thể hiện ở quy mô khai thác, lịch bay ổn định và khả năng phục vụ nhiều điểm đến. Đây là cơ sở để doanh nghiệp lữ hành tổ chức chương trình đưa khách, các đơn vị dịch vụ bố trí nguồn lực phục vụ.

Trong đó, Vietnam Airlines tiếp tục phát triển mạng bay tới châu Âu, Nam Á và Đông Nam Á. Theo số liệu hãng cung cấp, trong 10 tháng năm 2026, hãng thực hiện 134.900 chuyến bay, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lượng hành khách vận chuyển đạt 22,42 triệu lượt, tăng 4,6%.

Vietnam Airlines mở rộng mạng bay quốc tế và đầu tư các đường bay chiến lược. (Ảnh: VNA)

Tại châu Âu, đường bay Hà Nội-Amsterdam khai trương ngày 16/6/2026, với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần bằng Airbus A350. Theo Vietnam Airlines, đường bay này đưa mạng bay thẳng của hãng giữa Việt Nam và châu Âu lên 12 đường bay, tới 8 điểm đến.

Cùng với mở rộng mạng bay, Hãng chuẩn bị đội tàu bay, nhân lực và phương án khai thác theo tiến độ các dự án sân bay. Đến năm 2030, Vietnam Airlines đặt mục tiêu kết nối 62 điểm đến quốc tế tại 30 quốc gia.

Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Đức Cảnh cho biết Hãng xác định chuẩn bị năng lực vận tải đi trước một bước. Việc đầu tư từ đội tàu bay, nhân lực đến mạng đường bay hướng tới đáp ứng nhu cầu sản xuất, xuất khẩu và du lịch. Bên cạnh kinh doanh, Vietnam Airlines duy trì năng lực khai thác đường dài để thực hiện nhiệm vụ chuyên cơ, đối ngoại, hỗ trợ nhân đạo và bảo hộ công dân.

Liên kết phát triển thị trường, khai thác hiệu quả mạng bay

Các đường bay mới được mở ra cũng góp phần gắn với quá trình phát triển sản phẩm, xúc tiến và tổ chức dịch vụ tại nơi đón khách.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho rằng cần tăng cường liên kết thực chất giữa hàng không, du lịch và địa phương. Các bên tập trung xúc tiến tại thị trường quốc tế trọng điểm, phát triển đường bay tới những thị trường tiềm năng.

Trong mối liên kết này, lịch bay giúp doanh nghiệp lữ hành bố trí hành trình. Sản phẩm và dịch vụ tại địa phương góp phần thu hút khách, tạo nhu cầu sử dụng vận tải. Nguồn khách ổn định là cơ sở kinh doanh dài hạn cho cả hãng hàng không và doanh nghiệp dịch vụ.

Vietnam Airlines đã ký thỏa thuận hợp tác với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều địa phương nhằm nâng cao năng lực kết nối, mở rộng thị trường, tăng sức cạnh tranh của điểm đến.

Với hãng vận chuyển, tạo lập nguồn khách là một phần của quá trình đầu tư. Bên cạnh phương tiện và nhân lực, doanh nghiệp phát triển hệ thống bán, quan hệ đối tác và chương trình hợp tác tại thị trường đi, đến. Khả năng thu hút khách hai chiều góp phần duy trì lịch khai thác, tạo thuận lợi cho hoạt động đi lại và giao thương.

Theo ông Lê Đức Cảnh, phát triển nguồn khách hai chiều là một trọng tâm trong hợp tác giữa Vietnam Airlines với các đối tác và địa phương.

“Chúng tôi gắn kế hoạch khai thác đường bay với hoạt động xúc tiến và phát triển sản phẩm của địa phương, doanh nghiệp. Sự phối hợp này giúp thu hút khách, duy trì đường bay và mở thêm cơ hội giao thương,” ông Cảnh cho biết.

Hành khách làm thủ tục chuyến bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong hoạt động trung chuyển, lịch nối chuyến thuận tiện giúp khách quốc tế đi tiếp tới các địa phương hoặc thị trường khác. Nguồn khách này bổ sung nhu cầu cho mạng bay, đồng thời mở thêm cơ hội đón khách tại các điểm du lịch trong nước. Hiệu quả khai thác hạ tầng vì vậy gắn với cách tổ chức hành trình và phát triển thị trường.

Với Vietnam Airlines, đầu tư năng lực vận chuyển đi cùng trách nhiệm mở đường cho giao thương và hội nhập. Từ mở rộng mạng bay đến hợp tác phát triển nguồn khách, hãng hướng tới phục vụ hoạt động kinh tế tại các thị trường và địa phương. Đó cũng là cách Hãng hàng không quốc gia đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số./.