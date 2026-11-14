Thu nhập của ông Jensen Huang

Ngày 12/11, Jensen Huang chính thức từ chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc (CEO) và thành viên Hội đồng quản trị Nvidia, khép lại hơn 33 năm điều hành công ty do ông đồng sáng lập. Quyết định được công bố giữa lúc vị lãnh đạo 63 tuổi vướng nghi vấn có quan hệ ngoài hôn nhân với 2 phụ nữ.

Sau khi ông Huang rời vị trí, Nvidia bổ nhiệm Giám đốc Tài chính (CFO) Colette Kress làm CEO tạm quyền. Bà tiếp tục đảm nhiệm công việc CFO trong thời gian tập đoàn tìm người kế nhiệm chính thức. Hội đồng quản trị cho biết sẽ xem xét cả ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài. Trong khi đó, ông Harvey C. Jones - cựu CEO Synopsys và thành viên lâu năm của HĐQT Nvidia, được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT đầu tiên của tập đoàn.

Jensen Huang sinh năm 1963 tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), tên khai sinh là Hoàng Nhân Huân (Jen-Hsun Huang). Ông trải qua thời thơ ấu tại Thái Lan trước khi được cha mẹ gửi sang Mỹ năm 10 tuổi. Tại đây, ông sử dụng tên tiếng Anh Jensen để thuận tiện hơn trong giao tiếp

Thời niên thiếu, ông từng làm nhân viên phục vụ tại chuỗi nhà hàng Denny’s. Huang học trung học ở vùng ngoại ô Portland, bang Oregon và tham gia câu lạc bộ máy tính của trường.

Jensen Huang chính thức từ chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc (CEO) và thành viên Hội đồng quản trị Nvidia.

Sau đó, ông theo học ngành kỹ thuật tại Đại học Bang Oregon. Trước khi thành lập Nvidia, Huang có khoảng 10 năm làm việc trong ngành bán dẫn, lần lượt tại Advanced Micro Devices (AMD) và LSI Logic. Đây cũng là giai đoạn ông gặp gỡ những người sau này cùng mình xây dựng doanh nghiệp riêng.

Năm 1993, Jensen Huang cùng 2 cộng sự thành lập Nvidia với số vốn ban đầu 40.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng). Công ty khởi đầu với lĩnh vực chip đồ họa cho máy tính cá nhân và trò chơi điện tử. Qua nhiều năm, Nvidia mở rộng sang điện toán hiệu năng cao, phát triển hệ sinh thái phần mềm và các dòng GPU có khả năng xử lý khối lượng tính toán lớn.

Sự bùng nổ của AI tạo sinh đưa GPU Nvidia trở thành linh kiện quan trọng trong quá trình huấn luyện và vận hành các mô hình như ChatGPT của OpenAI và Claude của Anthropic. Nhu cầu tăng mạnh giúp tập đoàn mở rộng quy mô và vươn lên nhóm doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.

Theo báo cáo ủy quyền năm 2026 của Nvidia (Proxy Statement), tổng thù lao Jensen Huang nhận được trong năm tài chính 2026 là 36,3 triệu USD (khoảng 931 tỷ đồng), giảm 27% so với mức 49,9 triệu USD (hơn 1.200 tỷ đồng) của năm tài chính trước đó.

Cơ cấu thù lao gồm 1,5 triệu USD lương cơ bản, 6 triệu USD tiền thưởng theo hiệu quả hoạt động, 24,8 triệu USD cổ phiếu thưởng và khoảng 4 triệu USD phúc lợi. Các khoản phúc lợi chủ yếu liên quan đến an ninh nơi ở, tư vấn an ninh, phương tiện và tài xế riêng.

Dù tổng thù lao thực tế giảm so với năm trước, Nvidia vẫn điều chỉnh tăng mức đãi ngộ mục tiêu dành cho Jensen Huang thêm 3,5 triệu USD, tương đương 11%, lên 35,5 triệu USD trong năm tài chính 2026. Phần tăng thêm được trả hoàn toàn bằng cổ phiếu. Theo công ty, việc điều chỉnh nhằm đưa mức đãi ngộ của ông tiệm cận mức trung vị của các CEO tại doanh nghiệp cùng ngành.

Trước đó, trong năm tài chính 2025, ông Huang nhận tổng thù lao 49,9 triệu USD. Trong đó, lương cơ bản đạt 1,5 triệu USD, cổ phiếu thưởng trị giá 38,8 triệu USD và các khoản phúc lợi, an ninh cá nhân khoảng 3,5 triệu USD. Tiền thưởng theo hiệu quả hoạt động được LiveMint và Entrepreneur ghi nhận ở mức 6 triệu USD.

Mức lương cơ bản 1,5 triệu USD đánh dấu lần đầu tiên ông Huang được tăng lương sau khoảng 10 năm. Từ năm tài chính 2014 đến 2024, khoản này duy trì ở mức khoảng 996.800 USD mỗi năm. Đến năm tài chính 2025, Nvidia điều chỉnh tăng gần 50% nhằm bảo đảm tương quan giữa đãi ngộ của ông Huang với các lãnh đạo cấp cao khác trong công ty và CEO tại những doanh nghiệp cùng ngành.

Theo Entrepreneur, tổng thù lao của Huang trong năm tài chính 2025 cao gấp 166 lần thu nhập trung vị của nhân viên Nvidia. Mức thu nhập trung vị được công bố là 301.233 USD.

Tuy nhiên, lương và thưởng chỉ chiếm một phần trong khối tài sản của nhà sáng lập Nvidia. Phần lớn tài sản của ông đến từ cổ phần tại tập đoàn.

Việc Huang rời vị trí lãnh đạo sau 33 năm đã được đồn đoán từ trước. Cổ phiếu Nvidia đã giảm hơn 30% kể từ khi lập đỉnh đầu tháng 10. Trước khi Huang thông báo từ chức, một số nhà phân tích dự báo việc này có thể khiến cổ phiếu Nvidia giảm thêm 20%, do vai trò quan trọng của ông với thành công của Nvidia.

Huang là nhân vật trung tâm trong quá trình phát triển của Nvidia từ hãng sản xuất phần cứng game đến công ty đi đầu làn sóng AI. Stacy Rasgon - nhà phân tích tại Bernstein - cho biết, hiện khó đánh giá ai có thể là người tiếp theo có tầm nhìn tương tự để dẫn dắt Nvidia trên chặng đường tiếp theo.

Rasgon nói: “Nvidia được như hôm nay là nhờ các quyết định của Huang 10 năm trước. Ai sẽ là người ra các quyết định cho họ trong 10 năm tới đây ”?

Trong khi Jensen Huang mất tiền thì người giàu nhất hành tinh Elon Musk - ông chủ của Tesla và SpaceX - lại có thêm 3,6 tỷ USD vào khối tài sản khổng lồ. Elon Musk hiện sở hữu khối tài sản 894,3 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vị trí giàu nhất hành tinh