Giá vàng liên tục lao dốc, người mua lỗ nặng

Nếu tính từ mức bán 142,5 triệu đồng/lượng ngày 6/11, SJC đã “bốc hơi” mất 5 triệu đồng/lượng. Riêng từ ngày 10/11, khi giá ở 141,2 triệu đồng, mức giảm đã lên tới 3,7 triệu đồng/lượng.

Nếu mua vàng miếng SJC vào ngày thứ Hai đầu tuần (9/11) với giá 142 triệu đồng/lượng, người mua tạm lỗ khoảng 7,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tại hệ thống Doji Hà Nội và Sài Gòn, Phú Quý, giá vàng mua vào và bán ra là 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long giao dịch 133,8 – 137,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Với giá vàng SJC, cửa hàng này niêm yết là 133,8 – 137,5 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng mua vào và 500.000 đồng/lượng bán ra so với phiên ngày 13/11.

Như vậy, trong mấy ngày gần đây, giá vàng đã thủng dưới mốc 140 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán tiếp tục duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Không chỉ những nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn mới chịu thiệt hại mà ngay cả những người mua vàng với tâm lý tích trữ từ đầu năm 2026 cũng đang rơi vào cảnh thua lỗ nặng nề khi mặt bằng giá hiện tại đã xuyên thủng các mốc hỗ trợ và lùi về vùng đáy thấp nhất gần 1 năm qua.

Theo chuyên gia kinh tế, TS. Bùi Ngọc Sơn, giá vàng sẽ tiếp tục chịu tác động giằng co giữa hai lực lượng đối lập. Một bên là chính sách lãi suất của Fed (Cục Dự trữ Liên bang Mỹ) cùng sự cạnh tranh từ thị trường chứng khoán và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI); bên còn lại là những bất ổn địa chính trị và nhu cầu trú ẩn của các ngân hàng trung ương.

Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất thay vì sớm nới lỏng, trừ khi giá dầu thế giới giảm sâu xuống dưới 70 USD/thùng, qua đó giúp lạm phát hạ nhiệt nhanh. Nếu Fed bất ngờ tăng lãi suất thêm một lần nữa để đối phó với lạm phát, giá vàng chắc chắn sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm. Ngược lại, nếu thị trường chứng khoán Mỹ xảy ra đổ vỡ hoặc bong bóng AI vỡ, dòng tiền sẽ nhanh chóng quay trở lại vàng, khiến giá kim loại quý này bật tăng.

Dự báo, thị trường vàng cuối năm 2026 sẽ không còn xuất hiện những đợt tăng sốc hay giảm sâu theo xu hướng đơn giản như trước mà sẽ bước vào giai đoạn biến động với biên độ lớn, phụ thuộc nhiều hơn vào các chỉ báo kinh tế thực tế.

TS. Bùi Ngọc Sơn lưu ý các nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ như một chỉ báo sớm về dòng tiền toàn cầu. Chừng nào các công ty công nghệ vẫn chứng minh được khả năng tạo ra của cải và năng suất thực, vàng sẽ còn phải chia sẻ dòng vốn với kênh đầu tư này.

Nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro địa chính trị và sự chuyển dịch sang một cấu trúc tiền tệ đa cực, vàng vẫn giữ vững vị thế là tài sản phòng thủ không thể thay thế trong dài hạn.