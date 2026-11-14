Đại học Bách khoa Hà Nội chi trả lương, thu nhập cho giảng viên khoảng 800 tỷ/năm

Theo báo cáo thường niên của Đại học Bách khoa Hà Nội, trong năm 2025, tổng thu hoạt động của nhà trường (không bao gồm doanh thu từ hệ thống doanh nghiệp) là hơn 1.800 tỷ đồng, trong khi năm ngoái là hơn 1.500 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn thu, thu từ giáo dục và đào tạo như học phí, lệ phí, hợp đồng, tài trợ… tiếp tục đóng vai trò chủ lực với khoảng 1.547 tỷ đồng, chiếm khoảng 84% tổng thu. So với năm trước, khoản thu này tăng hơn 15%.

Ngoài ra, nguồn thu từ khoa học và công nghệ đạt hơn 145 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2024. Bên cạnh đó, khoản thu khác (thu nhập ròng) đạt hơn 148 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tổng chi hoạt động năm 2025 của Đại học Bách khoa Hà Nội đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với năm ngoái.

Trong đó, tiền chi trả lương và thu nhập cho cán bộ, giảng viên là khoản lớn nhất, chiếm khoảng 876 tỷ đồng, tăng gần 270 tỷ so với năm trước. Khoản này chiếm gần 58% tổng chi hoạt động.

Cụ thể, hiện nay nhà trường có hơn 1.200 giảng viên toàn thời gian, gần 1.200 người là giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động. Mức lương, thu nhập cho đội ngũ này mỗi năm chiếm khoảng gần 800 tỷ đồng/năm.

Ngoài ra, số cán bộ quản lý và nhân viên khối hành chính và hỗ trợ là 525 người, chi lương và thu nhập khoảng 77 tỷ đồng/năm.

Trong năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội chi cho cơ sở vật chất và dịch vụ khoảng hơn 568 tỷ đồng. Đây là khoản chi lớn thứ hai sau lương, thu nhập cho cán bộ, giảng viên, chiếm khoảng gần 38% tổng chi.

Ngoài ra, nhà trường chi hỗ trợ người học như học bổng và hỗ trợ học tập, hoạt động nghiên cứu và hoạt động khác khoảng 67 tỷ đồng.

Ngoài Đại học Bách khoa Hà Nội, nước ta có khoảng hơn 15 trường đại học có tổng thu hoạt động từ 1.000 tỷ đồng trở lên, trong đó có trường công lập vượt mốc 2.000 tỷ đồng. Các cơ sở đào tạo có doanh thu nghìn tỷ tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam.