Lâm Đồng chú trọng chất lượng, giảm tổn thất trong cao điểm thu hoạch nông sản

Sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong 10 tháng đầu năm 2026 cơ bản ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt tiến độ đề ra

Nhiều cây trồng dự kiến vượt kế hoạch

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, đến hết tháng 10/2026, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt hơn 1,055 triệu ha, bằng 99,2% kế hoạch năm.

Trong đó, rau các loại đạt 86.680 ha, sản lượng khoảng 2,4 triệu tấn; hoa đạt 12.610 ha, sản lượng 4,16 tỷ cành. Nhóm cây ăn quả có diện tích 111.909 ha, sản lượng ước đạt 1,1 triệu tấn. Riêng sầu riêng đạt 340.450 tấn, vượt 10,8% kế hoạch năm.

Trên cơ sở kết quả 10 tháng và tiến độ sản xuất cuối năm, cơ quan chuyên môn dự báo tổng diện tích gieo trồng năm 2026 đạt khoảng 1,066 triệu ha, bằng 100,2% kế hoạch. Đây là diện tích gieo trồng thống kê, không đồng nghĩa với diện tích đất nông nghiệp thực tế.

Sản lượng lúa cả năm dự kiến đạt hơn 1,049 triệu tấn; rau hơn 3,047 triệu tấn, vượt 1,8% kế hoạch; hoa khoảng 5,18 tỷ cành, vượt 0,4%.

Đối với cây lâu năm, diện tích cà phê ước đạt hơn 335.178 ha, sản lượng niên vụ 2026–2027 dự kiến gần 1,09 triệu tấn, vượt 3,28% kế hoạch. Sầu riêng dự kiến đạt 363.500 tấn, vượt 18,3%; thanh long khoảng 577.570 tấn, hoàn thành chỉ tiêu năm.

Bảo đảm chất lượng cà phê trong mùa thu hoạch

Những tháng cuối năm là thời điểm thu hoạch tập trung cà phê. Mưa lớn và thiếu lao động thời vụ tại một số địa phương có thể ảnh hưởng đến tiến độ thu hái, phơi sấy và chất lượng nguyên liệu.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xác định tiếp tục phối hợp với địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã rà soát nhu cầu lao động; hướng dẫn người dân thu hái quả chín, thu gom kịp thời và phơi sấy đúng kỹ thuật.

Các cơ sở sản xuất cần chủ động phương án bảo vệ sân phơi, kho chứa và khu vực sơ chế khi thời tiết bất lợi, hạn chế tình trạng cà phê tươi tồn đọng và tổn thất sau thu hoạch.

Với cây ngắn ngày, nhiệm vụ trọng tâm là bố trí thời vụ phù hợp, tiêu thoát nước, theo dõi sinh vật gây hại và bảo đảm điều kiện thu hoạch, sơ chế, bảo quản. Công tác giám sát an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng nguyên tắc và thời gian cách ly tiếp tục được tăng cường.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, một số đối tượng như bệnh thán thư trên thanh long, rệp sáp trên cà phê và bệnh mốc sương trên cà chua có xu hướng gia tăng, cần được theo dõi để hướng dẫn xử lý kịp thời.

Chủ động nguồn nước, củng cố liên kết tiêu thụ

Chuẩn bị vụ Đông Xuân 2026–2027, ngành nông nghiệp phối hợp với các đơn vị thủy lợi và địa phương rà soát vùng có nguy cơ thiếu nước, hướng dẫn tưới tiết kiệm, phù hợp nhu cầu cây trồng.

Tại những khu vực không bảo đảm nguồn nước, việc điều chỉnh lịch thời vụ hoặc cơ cấu cây trồng cần được tính toán sớm, gắn với điều kiện canh tác và khả năng tiêu thụ.

Cùng với giải pháp kỹ thuật, tỉnh tiếp tục kết nối sản xuất với thu mua, sơ chế và chế biến; cập nhật nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng để hỗ trợ người sản xuất. Hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp được khuyến khích tham gia tổ chức chuỗi giá trị, từng bước ổn định đầu ra.

Trong cao điểm cuối năm, bảo vệ chất lượng nông sản và giảm hao hụt sau thu hoạch là những nhiệm vụ thiết thực để chuyển kết quả sản xuất thành hiệu quả kinh tế. Chủ động nguồn nước và tăng liên kết cũng giúp người dân chuẩn bị tốt hơn cho vụ tiếp theo.