Côn Đảo – mạch nguồn tri ân
Đêm xuống trên Côn Đảo. Khi nhịp sống dần lắng lại, từng dòng người vẫn lặng lẽ tìm về Nghĩa trang Hàng Dương, thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Vùng đất từng được gọi là “địa ngục trần gian” hôm nay đã đổi thay, nhưng những ký ức đau thương và bất khuất vẫn luôn hiện hữu. Trong ánh nến, làn khói hương và bước chân người viếng, quá khứ như được đánh thức, nhắc mỗi người về giá trị của độc lập, tự do và đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/con-dao-mach-nguon-tri-an-10431235.html