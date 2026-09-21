Côn Đảo – mạch nguồn tri ân

Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc đã được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà Đan Phượng trong niềm xúc động của gia đình, đồng đội và nhân dân địa phương.