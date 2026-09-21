Từ Vị Xuyên đến Tân Trào, thí sinh Hoa hậu Việt Nam thêm trân trọng giá trị hòa bình

Tại Tân Trào, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 được trở về với những địa danh gắn với lịch sử dân tộc, đây là lần đầu họ cảm nhận những câu chuyện từng học trong sách trở nên gần gũi đến vậy.

﻿

Đi qua những địa danh ấy, họ không chỉ nghe lại những mốc lịch sử mà còn được tận mắt nhìn không gian từng gắn với những sự kiện quan trọng của đất nước. Những câu chuyện vốn nằm trên trang sách vì thế trở nên sống động hơn.

Tại Lán Nà Nưa, không gian nhỏ và giản dị khiến nhiều thí sinh xúc động. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc trong những ngày chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa năm 1945.

Đứng dưới cây đa đã trở thành biểu tượng của Tân Trào, các cô gái hôm nay có một cách khác để hình dung về những ngày tháng lịch sử. Những cảm xúc tại Tân Trào cũng nối tiếp câu chuyện mà các thí sinh đã trải qua trước đó tại Vị Xuyên. Ở nơi từng ghi dấu những trận chiến khốc liệt, các cô gái được nghe những cựu chiến binh kể lại ký ức chiến trường.

Tân Trào là điểm dừng ý nghĩa trong hành trình kéo dài hơn một tháng của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước đó, các cô gái đã đi qua nhiều vùng đất, gặp gỡ những con người, tham gia các hoạt động văn hóa, trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng. Từ chuyến tàu ấy đến Vị Xuyên, Tân Trào, mỗi địa danh lại đem đến cho các thí sinh một câu chuyện khác.

﻿

﻿

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 thành kính dâng hương tưởng nhớ các vị tiền bối cách mạng tại Tân Trào.

Sau hành trình này, họ trở lại với sân khấu, ánh đèn, những buổi tập và những phần thi quan trọng phía trước. Nhưng bên cạnh kỹ năng trình diễn hay khả năng ứng xử, mỗi người đã mang theo những câu chuyện, bài học riêng của mình.